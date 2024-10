Nuovo allenatore Roma, Juric out: le cifre riscrivono il bis

I 90 minuti contro il Torino saranno decisivi per il futuro di Juric sulla panchina della Roma: intanto, un altro verdetto è arrivato

Dentro o fuori. Dopo quattro giorni vissuti in un clima fomentato da discrasie interne e voci dall’esterno, la Roma si appresta ad ospitare il Torino in una sfida che peserà come un macigno sul destino della stagione giallorossa. A rischiare più di tutti è sicuramente il tecnico dei capitolini, Ivan Juric.

L’allenatore della Roma sfida il suo passato in un incrocio da cuori forti. Ad un passo dall’esonero negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio, Juric è alla fine rimasto al timone di una nave che, però, sta pericolosamente barcollando. Un cambio di guida tecnica è ormai all’orizzonte, soprattutto se dovesse arrivare un risultato negativo nel confronto di questa sera. Il tempo dei ‘se’ e dei ‘ma’ è ormai un lontano ricordo: non si può più sbagliare. Sebbene i Friedkin non abbiano ancora sciolto le riserve in merito al profilo al quale consegnare la panchina della Roma in caso di esonero di Juric, non sono affatto da escludere nuovi, improvvisi colpi di scena. La candidatura di De Rossi, però, appare sempre più sfumata.

Roma, De Rossi per il dopo Juric: la posizione dei bookmakers

I betting analyst di Goldbet bancano infatti a 2 volte la posta il possibile ritorno di De Rossi alla Roma. Si tratta di una quota più alta rispetto a quella circolata nei giorni scorsi, che si attestava sull’1.75. Molto più bassa è invece la quota (2.50) relativa ad una permanenza di Juric sulla panchina giallorossa, vista l’evolvere della situazione.

‘Insegue’ poi al terzo posto di questa ‘speciale’ classifica Claudio Ranieri, la cui fumata giallorossa paga 4 volte la posta. Sir Claudio si mette dietro Sarri (quota 7.00) e Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, ancora alla ricerca di una panchina per rimettersi in gioco dopo la fine burrascosa della sua avventura in bianconero, non rappresenterebbe un profilo caldo per la Roma. L’opzione Allegri in giallorossa ‘paga’ infatti 15 volte la posta.