Probabili formazioni Roma-Torino, non solo Mancini: Juric ha deciso

Roma-Torino, le probabili formazioni e le scelte di Juric in vista della cruciale sfida al suo passato. Mancini e non solo: gli ultimi aggiornamenti.

Dopo il tracollo contro la Fiorentina, che ha visto la Roma subire un pesante 5-1, il clima in casa giallorossa è teso. La sconfitta ha esacerbato una situazione già critica, con il tecnico Ivan Juric sempre più in bilico e la società e i tifosi in fermento. In soli 90 minuti, la Roma ha mostrato tutte le sue fragilità, dalla difesa vulnerabile a un attacco poco incisivo.

Tra i giocatori in grado di generare le maggiori attenzioni mediatiche, oltre ai ‘soliti’, ci sono Hermoso, espulso durante il match, e Hummels, non tanto per lo sfortunato autogol quanto, più genericamente, per un trattamento certamente lungi da quello che ci si attendeva al suo arrivo nella Capitale. Juric, intanto, ha ammesso la complessità della situazione, dichiarando che i giocatori sembrino aver dimenticato il lavoro fatto nelle settimane precedenti. Tuttavia, ha ribadito la sua fiducia verso la squadra, sottolineando che il problema sembri legato a una mancanza di concentrazione più che a una questione tattica.

Roma-Torino, non solo Mancini: le ultime sulle scelte di Juric per la sfida al suo passato

I Friedkin, proprietari del club, si trovano ora a fronteggiare una scelta difficile: mantenere Juric e cercare stabilità, oppure cercare un sostituto per dare una scossa alla squadra. Nelle ultime ore, si è parlato del possibile ritorno di Daniele De Rossi, ma anche di nomi come Roberto Mancini e Claudio Ranieri.

Il prossimo impegno contro il Torino, fissato stasera all’Olimpico, potrebbe, intanto, essere decisivo per sentenze e decisioni proprio in tale direzione. Una vittoria darebbe respiro alla sua posizione, mentre una sconfitta rischierebbe di alimentare ulteriori pressioni per un cambio in panchina. Il Torino stesso rappresenta una sfida interessante, essendo l’ex squadra di Juric.

In attesa di aggiornamenti definitivi e ufficiali, la Roma punta a ritrovare solidità difensiva e precisione offensiva. Tuttavia, l’assenza di Hermoso obbligherà Juric a rivedere l’assetto difensivo e, più in generale, a trovare la giusta quadra per un periodo a dir poco complicato per la Roma. Queste le possibili scelte, con Mancini nuovamente in difesa con ogni probabilità, nonostante la brutta prestazione e reazione a Firenze. Lo aveva parzialmente lasciato intendere già lo stesso tecnico.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.