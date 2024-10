Allarme Roma, doppia tegola: provino decisivo a Trigoria

Allarme Roma, doppio dubbio per Ivan Juric in vista del match di questa sera contro il Torino. Provino decisivo questa mattina a Trigoria

Un doppio dubbio, importante. Un doppio dubbio che potrebbe stravolgere quella che potrebbe essere la formazione titolare della Roma in vista del match di questa sera all’Olimpico contro il Torino.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela una cosa: Dovbyk e Pellegrini non stanno bene. Il primo, nell’allenamento di ieri, ad un certo punto ha lasciato il gruppo perché sente un fastidio al ginocchio. Non ha svolto la parte tattica con il resto dei compagni per evitare delle complicazioni; il secondo invece a Firenze ha giocato con un dolore al piede per un evento traumatico che si trascina da un po’ di tempo.

Allarme Roma, Dovbyk e Pellegrini in dubbio

Entrambi questa mattina sosterranno un provino per capire se potranno giocare o meno dal primo minuto. E non è il massimo dell’avvicinamento per Juric in vista del match più importante, fino ad ora, da quando è seduto sula panchina giallorossa: il tecnico croato si gioca la panchina e lo vorrebbe fare con tutti gli uomini migliori della rosa. Ieri infatti ha anche risposto che dopo i litigi che ci sono stati nessuno può essere tenuto fuori, la Roma non se lo può permettere.

Nel caso Dovbyk e Pellegrini ce la facessero la Roma scenderà in campo come al solito, anche se probabilmente con un 3-5-2: Dybala e l’ucraino appunto di punta. Altrimenti sarà la Joya a fare il centravanti (è stato provato ieri), con Baldanzi alle sue spalle. In mezzo al campo invece l’opzione sarebbe rappresentata, nel caso il capitano dovesse alzare bandiera bianca, da Pisilli. Una mattinata quindi di scelte e di provini dentro Trigoria. E non è un bell’avvicinamento ad una partita che potrebbe segnare in tutto e per tutto la stagione.