Zirkzee al posto di Vlahovic: via libera Juventus

Zirkzee al posto di Vlahovic, nuovo rinforzo in attacco dopo il cambio allenatore. C’è il via libera per la Juventus, gli ultimi aggiornamenti.

Dusan Vlahovic è tornato a far parlare di sé nelle ultime partite della Juventus, con prestazioni che hanno sollevato tanto applausi quanto critiche. Dopo il gol con l’Inter, in una gara che ha rappresentato una delle sue migliori performance degli ultimi giorni, l’attaccante serbo ha vissuto una serata difficile contro il Parma, un match in cui è sembrato meno incisivo, causando discussioni sul suo rendimento e la capacità di mantenere alta la continuità.

Non si parla certamente da poco del centravanti serbo, con la Juventus che continua a monitorare il mercato in cerca di nuove opzioni offensive. Tra i nomi caldi spunta quello di Zirkzee, legato ad uno scenario a sua volta generato da Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, che ha attirato l’interesse di diversi top club grazie alle sue prestazioni di alto livello. Con 16 gol e 4 assist in appena 15 partite di questa stagione, il giocatore svedese è sotto l’attenzione delle migliori squadre d’Europa.

Via libera Zirkzee e addio Vlahovic: le ultime in casa Juventus

Tra queste, il Manchester United, al quale Ruben Amorim avrebbe espressamente chiesto il suo acquisto, il che potrebbe spingere il club inglese a presentare un’offerta importante già a gennaio.

Nel caso di un trasferimento di Gyokeres, la Juventus potrebbe anche valutare eventuali cessioni da parte del Manchester United, con l’opportunità di rinforzarsi ulteriormente in attacco. Questa situazione potrebbe generare un effetto domino, con l’ipotesi di uno scambio o un’apertura per Zirkzee o Hojlund, che non troverebbero spazio nell’undici titolare di Amorim.

Qualora ciò accadesse, club italiani come Juventus, Milan e Inter potrebbero valutare l’opportunità di aggiungere un attaccante d’esperienza ai loro ranghi, in una Serie A sempre più competitiva. Oltre all’eventuale rinascita di interessi in quel di Milano per l’ex attaccante del Bologna, che piace da tempo anche alla stessa Juventus, questo discorso va letto e legato anche alla possibile cessione di Vlahovic, con i bianconeri che potrebbero valutarne un’uscita a gennaio o, con maggiori probabilità, in estate.