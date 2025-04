Scambio con l’Inter, addio Roma: è già a Milano

Scambio con l’Inter e addio immediato alla Roma: è già arrivato a Milano. Ecco le ultime di calciomercato.

​La Roma sta vivendo un periodo di trasformazione sotto la guida esperta di Claudio Ranieri, tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa. Dopo un avvio di stagione turbolento, caratterizzato dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, Ranieri ha riportato stabilità e risultati positivi, rilanciando le ambizioni del club nella corsa alle competizioni europee.

Tuttavia, il futuro della panchina romanista è oggetto di discussione. Ranieri ha dichiarato che questa sarà la sua ultima esperienza da allenatore, con l’intenzione di assumere un ruolo dirigenziale all’interno del club dalla prossima stagione. Di conseguenza, la dirigenza è alla ricerca di un successore capace di proseguire il percorso di crescita intrapreso.

Tra i nomi accostati alla Roma figurano Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Parallelamente, il club è attivo sul fronte del calciomercato per rinforzare la rosa. Un nome che aveva suscitato interesse è quello di Luis Henrique, esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio per Luis Henrique

Il giocatore, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni sotto la guida di Roberto De Zerbi. ​Sul suo conto, in queste ore, giungono aggiornamenti non poco significativi da parte delle penne di Calciomercato.it, a detta delle quali, nello specifico, l‘Inter starebbe intensificando gli sforzi per acquisirlo.

Nella serata di ieri, il direttore sportivo del club francese, Medhi Benatia, è stato avvistato a Milano in occasione dell’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter, alimentando così le speculazioni su possibili negoziati con la dirigenza nerazzurra. Luis Henrique, sotto la guida di Roberto De Zerbi, ha registrato 9 gol e 5 assist in questa stagione, attirando l’attenzione di diverse squadre europee, tra cui Bayern Monaco e alcuni club della Premier League.

L’Inter, per abbassare la richiesta economica del Marsiglia, valutata tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe proporre l’inserimento di contropartite tecniche, con il centrocampista albanese Kristjan Asllani tra i candidati. Oltre ai recenti interessi della Roma, come ricorda sempre Calciomercato.it, il giocatore è stato accostato in Italia anche a Milan e Juventus.​