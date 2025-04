Ranieri ha chiamato Allegri: decisione già presa

Decisione immediata per il nuovo allenatore della Roma: Ranieri ha chiamato Allegri. Le ultime in casa giallorossa.

La Roma sta attraversando una fase di evidente rinascita. Dopo un inizio di stagione altalenante e costellato da difficoltà, la formazione giallorossa ha saputo rialzarsi con decisione, trovando compattezza, idee e, soprattutto, risultati. Il 2025 si è aperto nel migliore dei modi: rendimento costante, prestazioni convincenti e una classifica che, giornata dopo giornata, ha cominciato ad assumere contorni sempre più lusinghieri.

L’obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che, fino a pochi mesi fa, sembrava un miraggio. Oggi, invece, non è solo una speranza, ma una possibilità concreta. Il merito va attribuito non solo al gruppo squadra, che ha saputo reagire alle avversità, ma soprattutto alla guida esperta e carismatica di Claudio Ranieri.

Il tecnico romano, chiamato a rimettere ordine in un ambiente scosso e sfiduciato, ha operato un piccolo miracolo sportivo, riportando serenità nello spogliatoio e fiducia tra i tifosi. La sua Roma non brilla solo per compattezza difensiva, ma ha ritrovato anche una proposta offensiva più fluida e incisiva, capace di mettere in difficoltà avversari di alto livello.

Allegri alla Roma, la posizione di Ranieri:

Ma mentre il presente entusiasma, il futuro comincia già a essere scritto. Perché Ranieri, pur rimanendo totalmente focalizzato sull’obiettivo stagionale, guarda già oltre, proiettandosi con lucidità verso la stagione che verrà. Il progetto Roma, ambizioso e di respiro europeo, impone scelte ponderate ma coraggiose.