Conte dopo Tudor, accordo totale Juventus: le cifre UFFICIALI

La Juve giocherà domenica sera con la Roma, ma prima ci sono delle grosse novità sul possibile arrivo di Conte.

La Juventus ha vissuto una stagione molto travagliata. Basta pensare solo all’avvicendamento in panchina avvenuto durante la sosta del mese di marzo tra Thiago Motta ed Igor Tudor.

L’ex allenatore del Bologna, di fatto, ha pagato sia le due sonore sconfitte rimediate con l’Atalanta e con la Fiorentina che, soprattutto, il non perfetto rapporto instaurato con diversi giocatori bianconeri. Igor Tudor, nel frattempo, ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza alla Juve.

Il tecnico croato ha vinto al suo debutto contro il Genoa di Patrick Vieira. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle novità sul possibile ritorno di Antonio Conte alla guida tecnica della Juventus.

Juve, Conte è il favorito numero uno per diventare il nuovo allenatore bianconero: i dettagli

Come riportato da ‘goldbet.it’, infatti, le quote del possibile ingaggio del tecnico salentino da parte della ‘Vecchia Signora’ sono scese da 3.50 a 2.50. Da segnalare che anche le quote della ‘Sisal’ segnalano che Antonio Conte è il favorito per diventare l’anno prossimo il nuovo allenatore del club bianconero.

Questi due bookmakers, di fatto, sono d’accordo nel vedere l’attuale allenatore del Napoli come prossima guida tecnica della Juventus. Ricordiamo, però, Antonio Conte ha ancora due anni di contratto con la squadra azzurra. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno sicuramente novità sul futuro dell’ex ct della Nazionale italiana.