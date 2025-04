Stop prima di Roma-Juventus: big fatto fuori

Emergono novità di rilievo in merito ad una delle pedine più chiacchierate e attese della sfida tra la Roma di Ranieri e la Juventus di Tudor

La stagione dell’AS Roma appare oramai come una creatura cangiante, capace di trasformarsi da un momento all’altro in qualcosa che era difficile prevedere fino a qualche istante prima. Difatti, nel corso dell’annata 2024/25, i giallorossi hanno visto stravolti più volte gli obiettivi, il proprio rendimento e le motivazioni in gioco, a causa del doppio cambio di allenatore che ha poi portato i capitoli a rivolgersi a Sir Claudio Ranieri nel tentativo di salvare il salvabile.

L’eroe di Leicester, tuttavia, non si è limitato a evitare umiliazioni alla propria squadra del cuore, ma, al contrario, ha spinto la rosa giallorossa in terreni e a velocità impensabili, percorribili soltanto da coloro i quali attualmente sono i primi della classe (la Roma di Sir Claudio viaggia alla stessa media dell’Inter di Simone Inzaghi).

Il popolo giallorosso è difatti passato dal timore di dover lottare per allontanarsi dall’inospitale zona retrocessione, alla sorprendente speranza di poter sgomitare fino all’ultimo per rientrare nei primi quattro posti utili alla qualificazione in Champions.

La fase finale del campionato sarà tuttavia un campo minato per i giallorossi, i quali saranno costretti dal calendario ad affrontare diversi scontri diretti. Il primo di questi sarà contro una delle dirette rivali alla zona Champions, ovvero la Vecchia Signora di Igor Tudor. Dopo aver trionfato faticosamente con il Genoa di mister Vieira, l’allenatore croato da poco approdato alla Continassa sarà costretto ad affrontare una delle formazioni più in forma del campionato e, di recente, sono emerse delle novità in merito all’esclusione di un big dall’atteso confronto tra giallorossi e bianconeri.

Koopmeiners messo da parte: non sarà titolare con la Roma

Per acciuffare l’obiettivo minimo della stagione la Juventus di Igor Tudor dovrà fare i conti in classifica con il Bologna di Vincenzo Italiano e la Roma di mister Ranieri, entrambe particolarmente agguerrite e in forma.

L’ex allenatore della Lazio sarà dunque costretto a ricercare nel minor tempo possibile una soluzione ai vari interrogativi lasciati irrisolti dal Thiago Motta, nel tentativo di conquistare nel giro di una manciata di giorni la solidità richiesta ad una formazione in lotta per la qualificazione in Champions.

Per ottenere tutto ciò, secondo quanto riportato da La Repubblica, Tudor avrebbe scelto di mettere momentaneamente da parte la titolarità di Teun Koopmeiners, il quale è risultato vistosamente affaticato tanto sul piano fisico, quanto su quello mentale. Per tentare di sopperire a tale disagio nelle prossime settimane gli verranno riservate sessioni di allenamento individuali, così da tentare un recupero completo per la volata finale del campionato.

Pesano in tal senso i 60 milioni di euro sborsati dalla Vecchia Signora nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva per prelevarlo dalla Dea, che di certo non hanno contribuito a scaricare la tensione nei momenti più delicati. Il piano del tecnico bianconero, dunque, è quello di assegnare al centrocampista olandese due o tre settimane per ritrovare se stesso sotto ogni punto di vista, il che segnica che, al netto di ulteriori sorprese, sarà difficile vederlo titolare allo Stadio Olimpico.