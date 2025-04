‘Regalo’ della Juve, la Roma scarta e ringrazia: Ghisolfi ci mette la firma

In casa Roma, in attesa della sfida di domenica contro la Juve, ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria rimediata allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un match che può dire moltissimo sul prosieguo della sua stagione. Domenica sera, infatti, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico la Juventus guidata da Igor Tudor.

In caso di successo, di fatto, la Roma potrebbe compiere un grosso passo in avanti nella lotta al quarto posto. Anche perché il Bologna di Vincenzo Italiano giocherà lunedì sera al Dall’Ara contro il Napoli di Antonio Conte.

Il prossimo turno di campionato, dunque, potrebbe essere molto importante per la Roma di Claudio Ranieri. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, occhi su Angel Gomes del Lille: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, infatti, Florent Ghisolfi sta seguendo anche Angel Gomes del Lille. Quest’ultimo, di fatto, coprirebbe tutti i ruoli del centrocampo: dal mediano al trequartista.

Da segnalare, però, che Angel Gomes arriva da un brutto infortunio che gli ha fatto giocare solo cinque spezzoni di partite da gennaio ad oggi. Anche se il giocatore inglese di origini portoghesi, seguito in passato anche da Inter e Juventus, potrebbe rappresentare una grossa occasione di mercato per la Roma, visto che il suo contratto con il Lille scade il prossimo 30 giugno.