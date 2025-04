Calciomercato Roma, l’infortunio non frena Ghisolfi

Calciomercato Roma. Il presente della Roma ed il suo possibile futuro. Florent Ghisolfi è pronto ad affondare un prestigioso colpo. Quale?

L’entusiasmante presente giallorosso che ha risvegliato emozioni che sembravano sopite non può, e non deve, impedire di pensare ad un futuro ancora più luminoso.

La Roma è in una fase di passaggio esattamente, per fare soltanto due nobili esempi, come la Juventus ed il Milan. Come i bianconeri ed i rossoneri anche la formazione giallorossa inizierà la prossima stagione con un nuovo tecnico. La Roma, però, è decisamente avvantaggiata rispetto alla pur prestigiosa concorrenza. La società capitolina sa fin dal primo giorno che Claudio Ranieri avrebbe concluso il suo compito in panchina il 30 giugno 2025 semplicemente perché così è stabilito dall’accordo sancito tra le parti. La ricerca del tecnico ‘ideale’ è pertanto partita il giorno stesso dell’approdo a Roma dell’ex tecnico del Cagliari.

Calciomercato Roma, arriva Sven Mijnans

Un nuovo allenatore ma non soltanto poiché al nuovo responsabile tecnico occorrerà fornire una rosa di giocatori ancora migliore di quella attualmente a disposizione di Claudio Ranieri.

Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, monitora il mercato nazionale ed internazionale alla ricerca dei giusti profili per il nuovo tecnico che ancora non è stato scelto. Oppure sì? Il vociare attorno alla formazione capitolina in termini di possibili obiettivi di mercato, come sempre avviene, fornisce quantità industriali di nomi. Un nome viene però evidenziato da Flavio Tassotti che sul suo profilo X conferma come tra i prospetti attenzionati dalla Roma via sia anche: “il centrocampista dell’AZ Sven Mijnans. Oggi, però, è fermo ai box per un brutto infortunio (tendine d’Achille)“.

Sven Mijnans, olandese classe 2000, ricopre il ruolo di centrocampista. Nonostante il grave infortunio patito dal centrocampista olandese, il suo nome resta ancora di moda. Sul classe 2000 dell’Az, quanto meno prima dell’infortunio, vi era anche la Fiorentina di Rocco Commisso e Raffaele Paladino. La Viola ha infatti inviato i propri osservatori durante la sfida europea tra AZ e Roma come già anticipato da Asromalive.it.