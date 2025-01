Blitz della Fiorentina in Olanda: la Roma è stata avvisata | ESCLUSIVO

La trasferta persa in casa dell’AZ può avere conseguenze dirette anche sul calciomercato giallorosso.

Tornata nella Capitale con l’ennesima mancata vittoria in trasferta da metabolizzare, la Roma spera di sfatare questo atavico tabù in casa dell’Udinese domani alle 15. Dopo un primo tempo decisamente non all’altezza, la squadra giallorossa ha gettato al vento una seconda frazione giocata bene, subendo un gol in ripartenza, confermando tutti i difetti di una rosa costruita male la scorsa estate.

Deleteria dal punto di vista del risultato, la partita di Alkmaar ha fornito indicazioni molto interessanti in ottica mercato. I padroni di casa negli ultimi anni si sono attestati come una delle migliori fucine di talenti e di recente hanno donato alla Serie A diversi calciatori importanti, come Teun Koopmeiners e Sam Beukema. Tra i migliori in campo nella sfida di giovedì scorso, Sven Mijnans è stato uno dei principali osservati speciali.

Fiorentina e Roma seguono Mijnans: blitz viola

Il numero dieci degli olandesi ha impressionato anche la Roma per le sue caratteristiche da centrocampista moderno che farebbero molto comodo in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, anche la Fiorentina ha inviato i proprii scout in Olanda per vedere il calciatore all’opera durante AZ-Roma.

Il club viola è già da tempo sulle tracce del 24enne mancino e sta lavorando soprattutto in vista della prossima stagione, quando avrà bisogno di fare un restyling importante al proprio centrocampo. Abile a giostrare sia da trequartista che da centrocampista, Mijnans ha messo a referto 5 gol e 4 assist in 28 presenze stagionali. In 89 apparizioni totali con la maglia dell’AZ, il bottino sale a 15 reti e 13 assist.