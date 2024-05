Roma-Genoa, infortunio Dybala: l’ultimo bollettino

Verso Roma-Genoa, Daniele De Rossi con il dubbio legato alle condizioni di Paulo Dybala. Ecco l’ultimo bollettino da Trigoria sul recupero dell’attaccante argentino.

Meno due partite e poi calerà il sipario sulla stagione della Roma. Archiviare da subito le recenti delusioni in Europa League ed in campionato è l’imperativo della squadra giallorossa. L’ultimo appuntamento allo stadio Olimpico sarà contro il Genoa di Gilardino, una sfida decisiva per blindare il sesto posto in campionato. Ecco le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, il grande assente nelle recenti due gare decisive per la squadra giallorossa.

L’attaccante argentino è fermo ai box dalla sfida tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico. Dopo aver assistito dalla panchina al pareggio di Leverkusen, che ha consegnato la finale al Bayer di Xabi Alonso, è rimasto a riposo nella trasferta di Bergamo, persa contro l’Atalanta. Ora l’obiettivo è quello di tornare da protagonista nelle ultime due gare stagionali, a partire da domenica sera contro il Genoa allo stadio Olimpico.

Verso Roma-Genoa, Paulo Dybala parzialmente in gruppo a Trigoria

Paulo Dybala ha lavorato parzialmente in gruppo a Trigoria. Spiragli di recupero per Daniele De Rossi che riceve primi segnali positivi in vista del posticipo di domenica allo stadio Olimpico. In seguito alla sfida al Grifone i giallorossi chiuderanno la stagione in casa dell’Empoli, squadra ancora in piena lotta salvezza.

La speranza di De Rossi è che Paulo Dybala sia abile ed arruolabile per le ultime due uscite stagionali. La Roma è chiamata a rialzare la testa dopo le recenti delusioni in campo, che ne hanno quasi matematicamente compromesso le aspirazioni per il ritorno in Champions League. Giallorossi chiamati anche a respingere l’assalto finale della Lazio, che dista appena un punto dal sesto posto occupato dalla Roma. I risultati dimostrano come con la Joya in campo la media punti romanista viri verso l’alto, la speranza è che l’argentino possa esserci da protagonista nelle ultime due sfide stagionali.