Rissa da bar con Allegri: ricostruzione choc del giornalista

Rissa da bar con Allegri: quello che è successo ieri notte nella pancia dell’Olimpico viene rivelato dal giornalista aggredito dal tecnico della Juventus. Ecco quello che è successo

Nella pancia dell’Olimpico è successo di tutto. Con protagonista Massimiliano Allegri. Come raccontato questa mattina da Repubblica il tecnico della Juventus è arrivato quasi alla rissa con un giornalista. E adesso, quel giornalista, si è esposto in maniera chiara e approfondita. Parliamo di Guido Vaciago, direttore di TuttoSport.

Sul sito del giornale torinese c’è il racconto dettagliato dei fatti. Una notte folle quella di Allegri, che prima ha conquistato il titolo con la Juventus, e già durante il match, nei minuti finali, era scivolato in un nervosismo visibile a tutti. Poi dopo la conferenza stampa è davvero successo di tutto. E andiamo a vedere quello che ha scritto Vaciago.

Rissa con Allegri, il racconto di Vaciago

“Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all’ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. “Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale”.

“La verità, noi di Tuttosport, l’abbiamo sempre scritta e la scriveremo sempre, insieme alle nostre opinioni, che possono piacere o non piacere (esattamente come il gioco di Allegri), ma restano tali e le esprimiamo con educazione, senza spintoni e restando aperti al dialogo con chiunque voglia contraddirle. Con educazione e senza spintoni, ovviamente.

E non sono mancate, nemmeno, le prime reazioni alla notizia.