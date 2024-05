Cinquanta milioni subito: addio Roma

Calciomercato Roma, cinquanta milioni di euro per Ghisolfi: tantissimi gli addii dentro i giallorossi per la prossima stagione. In sei sicuri di uscire, altri cinque sono in bilico Il compito di Ghisolfi non sarà uno dei più semplici della sua carriera. Il nuovo direttore sportivo della Roma, che dovrebbe essere lui a meno di clamorosi di colpi di scena che non ci sono, comunque, all’orizzonte, dovrà rifondare un gruppo che potrebbe addirittura perdere la bellezza di 11 elementi. Una squadra intera, o quasi, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Addii che comunque dovrebbero portare un bel risparmio per la Roma: 33,1 milioni di euro netti, che al lordo sono una cinquantina di milioni di euro considerando anche gli effetti del Decreto Crescita. Ma chi sono questi uomini che dovrebbero o potrebbero lasciare la Roma nel corso delle prossime settimane. C’è di tutti il dettaglio: con sei che sono davvero sicuri di andare via, altri cinque invece in bilico.

Ecco tutti gli esuberi della Roma

Di Renato Sanches, intanto, sappiamo che tornerà al Psg e non ci sono dubbi. Così come Lukaku e Azmoun rientreranno alla base: il primo al Chelsea, il secondo al Bayer Leverkusen. Poi c’è Spinazzola, che ha un contratto in scadenza e che difficilmente verrà rinnovato, così come quello di Rui Patricio, che ha perso il posto per merito di Svilar. Chiudono questo quadro Huijsen e Kristensen.

E quelli in bilico? Ne servono altri cinque per arrivare a dama. Smalling ha un contratto fino al 2025 e magari davanti a delle buone offerte potrebbe essere ceduto; stesso discorso per Aouar. Si allarga a Karsdorp, continua con Angelino e finisce con Llorente, anche loro in prestito, anche loro senza nessuna certezza del domani.