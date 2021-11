Calciomercato Roma, Milano sfida Mou | Irruzione a sorpresa

Calciomercato Roma, il derby milanese che gela Mou: l’assalto a sorpresa rischia seriamente di scompaginare le carte in tavola.

Mancano poche settimane all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, e la Roma sta pianificando le strategie giuste per provare ad esaudire le richieste di Mou a stretto giro di posta.

Per lo Special One, l’acquisto di un centrocampista è considerato di stringente importanza, anche perché sia Villar che Diawara non offrono le giuste garanzie; ragion per cui, il primo nome sulla pista dei general manager giallorosso continua ad essere quel Denis Zakaria per il quale, però, con il trascorrere dei giorni, si potrebbe originare una vera e propria asta. L’elvetico, infatti, è legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto fino al 2022 che non sarà rinnovato: la Roma si era mossa in anticipo, intavolando trattative con l’entourage già la scorsa estate, ma bisogna registrare l’interessamento non solo della Juve, ma anche di alcuni top club della Premier e del Barcellona.

Calciomercato Roma, colpo Zakaria: anche Inter e Milan su di lui

Stando a quanto riferito da calciomercatonews.com, però, potrebbero registrarsi interessanti novità sul fronte Zakaria, per il quale anche Milan ed Inter, alla ricerca di un innesto con il quale rimpolpare le rispettive mediane, potrebbero fare un tentativo: i rossoneri perderanno quasi sicuramente Franck Kessié, con l’ivoriano ingolosito dalle ricche offerte pervenute dall’estero, mentre Marotta è da sempre molto abile a sfruttare questo genere di situazioni low cost, e potrebbe decidere di regalare ad Inzaghi un calciatore che si inserirebbe perfettamente, per caratteristiche, nei dettami tattici dello scacchiere nerazzurro.