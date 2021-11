Calciomercato Roma, ribaltone e “addio” | Rivelazione a sorpresa

Calciomercato Roma, svolta per il bomber: la rivelazione spiazza tutti, e apre nuovi orizzonti, impensabili alla vigilia.

La sconfitta patita contro il Milan, unitamente a quelle subite al cospetto della Juventus e soprattutto del Bodo Glimt, hanno concorso a mettere in luce alcuni limiti strutturali della compagine allenata da José Mourinho, a cui Tiago Pinto è chiamato a mettere una pezza nel corso delle prossime sessioni di calciomercato.

Oltre ad un centrocampista “alla Zakaria”, fisico, tecnico e qualitativamente valido, e un vice Karsdorp poliedrico, la situazione legata a Borja Mayoral potrebbe aprire nuove suggestive piste per l’attacco: in passato si era fatto il nome di Azmoun, prima che Pinto decidesse di affondare il colpo per Shomurodov. Non è escluso che i capitolini possano ritornare ad affondare il colpo per il “Messi iraniano”, ma chiaramente si valutano anche altri tipi di profili, uno dei quali è Alexandre Lacazette, il cui contratto con l’Arsenal, in scadenza nel 2022, salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato.

Calciomercato Roma, bomba Lacazette | La posizione dell’Atletico Madrid

Accostato anche all’Atletico Madrid, proprio sul presunto interesse dei Colchoneros trapelano importanti novità, rivelate dal giornalista di Sky Matteo Moretto, per il quale il club spagnolo non sarebbe interessato all’acquisto dell’attaccante transalpino, per il quale anche la Juventus, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno, ma senza affondare il colpo. Staremo a vedere, stando così le cose, quale sarà la decisione finale della Roma, e se si potranno creare i presupposti per un assalto.