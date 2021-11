Calciomercato Roma, non solo Villar | Monchi vuole un altro giallorosso

Calciomercato Roma, non solo Villar: dalla Spagna svelano che un altro giallorosso è nel mirino di Monchi. Un aiuto a Tiago Pinto

Potrebbe essere davvero Monchi, l’ex direttore sportivo giallorosso, ad aiutare Tiago Pinto nei prossimi mesi. L’attuale dirigente del Siviglia infatti, avrebbe in mente di cercare di prendere due elementi della Roma che ormai non rientrano più nei piani del progetto di José Mourinho.

Non solo Villar – il centrocampista che è conteso anche dal Valencia e che a gennaio rientrerà quasi certamente in Spagna – ma anche un difensore che dopo la disastrosa trasferta norvegese di Bodo è uscito dai radar di Mourinho. Vale a dire Kumbulla. L’albanese, infatti, secondo quanto riportato da estadiodeportivo.com, sarebbe entrato nel mirino della società andalusa, che aveva cercato di prenderlo anche un paio di estati fa. Ma che poi era passato ai giallorossi.

Calciomercato Roma, il Siviglia su Kumbulla

Una trattativa che Monchi potrebbe impostare inizialmente in prestito. Visto che al momento il Siviglia non sembrerebbe del tutto convinto di versare nelle casse della Roma i 22 milioni di euro che chiederebbe Pinto per farlo partire. L’investimento dei giallorossi, nel 2020, è stato di 26 milioni e allora non si può sicuramente cercare di far abbassare il costo del cartellino più di tanto. Ma il fatto che l’albanese sia ormai fuori dalle rotazioni dello Special One, potrebbe sicuramente spingere il Siviglia a chiudere una possibile operazione non in maniera definitiva. In ogni caso, in questo momento, Pinto spera realmente di poter riuscire a piazzare anche Kumbulla per cercare un altro difensore centrale. Che in questi mesi, viste anche le condizioni di Smalling, è diventato quasi un obiettivo primario per la Roma. A gennaio, oltre un terzino, servirà sicuramente un centrale. Su questo ormai ci sono davvero pochi dubbi.