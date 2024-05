Chiesa alla Roma, decisione lampo della Juve

Chiesa alla Roma, la Juventus ha preso la decisione su quello che potrebbe essere un clamoroso trasferimento in estate

La Roma sta già cominciando a sondare il mercato in cerca dei migliori affari per poter migliorare la rosa in vista della prossima stagione. L’assenza di un ds almeno per il momento non sembra frenare i piani della società, che continua appunto a tenere sotto controllo alcuni calciatori, in particolare quelli con il contratto in scadenza come Mario Hermoso, per il quale l’Atletico pare abbia già trovato in Marcos Alonso un sostituto all’altezza.

Questo finale di stagione sarà cruciale anche per il mercato in entrata. Senza una qualificazione in Champions League infatti la formazione capitolina potrebbe dover fare di nuovo i conti con i paletti imposti dalla UEFA in termini di fairplay finanziario, costringendo il nuovo ds a cedere prima di pensare a rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi.

Uno dei possibili obbiettivi della Roma per l’estate potrebbe essere Federico Chiesa, per il quale sembrerebbe essere arrivata la decisione definitiva su un’eventuale cessione da parte della Juventus.

Chiesa alla Roma: la Juventus ha deciso

Chiesa lascerà la Juventus in estate? Nelle ultime settimane si sono susseguite una serie di notizie secondo le quali l’esterno ex Fiorentina sarebbe in uscita dalla Juve. Sempre secondo quanto scritto su di lui ci sarebbe l’interesse proprio della Roma, in cerca di esterni per dare più opzioni al 4-3-3 ideato da Daniele De Rossi.

La trattativa non sarà affatto semplice, soprattutto perché il cartellino del giocatore ha un costo piuttosto elevato, e che potrebbe dipendere dunque da cessioni e in particolare dall’accesso in Champions. Secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galletti però la situazione a Torino sarebbe ben diversa, e Chiesa non sarebbe tra i nomi in uscita.

Sempre secondo quanto riportato non solo il calciatore non è sulla lista dei cedibili, ma addirittura la società bianconera starebbe pensando ad un rinnovo di contratto per scongiurare una partenza in estate. Il club dovrà prendere alcuni decisioni importanti, oltre a Chiesa infatti anche Vlahovic è ansioso di scoprire il suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2026 infatti le uniche due opzioni sono il rinnovo o la cessione.