Formazioni UFFICIALI Roma-Juventus: attacco inedito per De Rossi

Giungono a pochi minuti dal fischio d’inizio le formazioni ufficiali di Roma-Juventus. Poche novità in casa Roma rispetto alla sfida con le aspirine di Xabi Alonso

Se qualche mese fa – con la Roma nona e la Juventus seconda – qualcuno avesse ipotizzato che la sfida di stasera tra i bianconeri e i giallorossi si fosse giocata tra due squadre a sei punti di distanza l’una dall’altra e con un solo club a dividerle in classifica, è probabile che in molti si sarebbero messi a ridere… Tuttavia, la cura DDR ha sortito l’effetto sperato dai tifosi capitolini e, di conseguenza, la sfida di stasera (come tutte quelle da adesso in poi) ha assunto un ruolo a dir poco centrale per continuare a nutrire il sogno della qualificazione in Champions.

Nonostante il piazzamento in classifica potrebbe suggerire il contrario, tra le due panchine è senza dubbio quella di Massimiliano Allegri a scottare, visto e considerato che, tra un’indiscrezione e l’altra, l’esonero appare ormai scontato. Al contrario, il comandante di Ostia può concentrarsi sull’ostico finale di stagione con la preziosa sicurezza che, nel corso dell’estate, potrà iniziare a plasmare in tutto e per tutto la propria Roma.

La situazione tuttavia si ribalta parlando in particolare della partita di stasera, dove a godere di maggior serenità è senza dubbio Max Allegri. Difatti, la Roma di DDR non sta soltanto drenando la fatica derivante dalla sfida persa con il Leverkusen di Alonso, ma si ritrova anche con l’incombenza di dover rincontrare i tedeschi tra pochi giorni.

Karsdorp cambio obbligato; El Shaarawy può riposare

Al contrario di ciò che un calendario di tale frenesia porterebbe a fare, DDR non si può permettere di mettere in campo una formazione depotenziata per far rifiatare le stelle più luccicanti, poiché, come specificato in precedenza, la sfida con gli uomini di Allegri risulta fondamentale tanto quanto il disperato tentativo di rimonta che i giallorossi metteranno in atto giovedì sera. Ecco quindi che ritroviamo gran parte della formazione schierata contro le aspirine, se non per un paio di aggiustamenti alquanto comprensibili.

Scontato e quasi obbligato infatti il turno di riposo per Rick Karsdorp, reduce da un errore a dir poco grossolano compiuto nella semifinale di andata. Al suo posto ecco Zaki Celik. L’unico altro esponente della rosa a godere di qualche minuto di riposo sarà Stephan El Shaarawy, al quale è subentrato Tommaso Baldanzi. Il fantasista giallorosso è stato nuovamente oggetto di fiducia da parte di mister De Rossi, il quale lo ha piazzato per la prima volta dal primo minuto accanto a Paulo Dybala (suo rinomato punto di riferimento sul piano squisitamente calcistico). I due condividono svariate caratteristiche, ma la coadiuvata capacità di premiare i movimenti dei compagni potrebbe risultare vincente.

Le formazioni ufficiali