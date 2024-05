Otto volante Roma, rivoluzione UFFICIALE

Nuovo colpo di scena a pochi istanti dal fischio d’inizio di Roma-Juventus. Ecco la notizia che ha colpito i tifosi giallorossi

Dopo la severa debacle rimediata allo Stadio Olimpico contro il Leverkusen di Xabi Alonso, la Roma di Daniele De Rossi avrebbe il desiderio di far rifiatare i propri calciatori, di ristabilire un ordine e di mettersi al tavolino per concepire una clamorosa rimonta da somministrare ai tedeschi. C’è soltanto un piccolo ostacolo… tra poche ore i ragazzi di DDR affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri, in un match di campionato che risulta fondamentale per continuare a sognare la zona champions.

Alla Vecchia Signora bastano soltanto tre punti per conquistare la matematica certezza della qualificazione in Champions (indicata da Allegri come l’obiettivo stagionale) e, di conseguenza, il compito vittoria per i giallorossi sarà ulteriormente complicato da tale ambizione bianconera.

E’ proprio per questo che, in vista della semifinale di ritorno di giovedì, non sarà possibile per DDR mettere in atto il fantomatico turn over che un calendario del genere richiederebbe. Il Leverkusen di Alonso, al contrario, sta beneficiando della matematica vittoria della Bundes, e, di conseguenza, ha apportato più di una modifica nella formazione schierata nella sfida in corso con l’Eintracht Frankfurt.

Xabi Alonso non vuole correre rischi. Ecco il turn over in campionato

Il Bayer Leverkusen continua a stupire e, dopo aver incantato l’Europa attraverso un sistema di gioco sempre frizzante e aver mostrato con fierezza i componenti della rosa più luccicanti, ha manifestato un’invidiabile ampiezza della rosa, che permetterà alle aspirine di affrontare il ritorno di Europa League con i propri gioielli più preziosi appena usciti dalla cassaforte.

Con la coppa della Bundes già all’inerno del centro sportivo rossonero e la consapevolezza di poter pescare da una rosa fornita e dalla generosa estensione, Alonso si è concesso di cambiare ben otto componenti dell’undici titolare che aveva calpestato il verde prato dello Stadio Olimpico. Tra gli assenti spiccano naturalmente Florian Wirtz e Grimaldo (neanche convocati), ma anche Hincapié, Tah, Adli e Frimpong, i quali stanno ossvervando la sfida di campionato dalla panchina.

A ulteriore dimostrazione della bontà del progetto Alonso, vi segnaliamo che, al netto degli otto cambi, il Leverkusen sta attualmente travolgendo per 3 a 1 l’Eintracht Frankfurt. A segno anche Patrick Schick, vecchi conoscenza dei giallorossi, che nella gara di andata d’Europa League non ha fatto il suo ingresso in campo.