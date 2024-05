Calciomercato Roma, accordo nella Capitale: via gratis

Calciomercato Roma, il calciatore pronto a lasciare gratis il club in estate dopo non aver rinnovato il contratto: destinazione capitale

Questa parte finale di stagione rischia di essere molto più complicata di quanto ci si aspettasse per la Roma. I giallorossi sono ancora in corsa sia in campionato che in Europa, anche se in entrambi i casi servirà uno sforzo superiore per riuscire a centrare e l’obbiettivo.

La sconfitta in casa per 0-2 contro il Leverkusen è una ferita ancora aperta, tuttavia i giallorossi hanno l’obbligo di provarci, per portare a casa la terza finale europea consecutiva. Anche in campionato la situazione non è semplicissima, nonostante la formazione capitolina occupi al momento una delle posizioni valide per la Champions League.

La qualificazione in Champions sarà l’ago della bilancia del mercato in entrata. Sul piatto ci sono circa 40-50 milioni di euro, che potrebbero essere reinvestiti per migliorare la rosa durante il mercato. Proprio sul fronte mercato arrivano pessime notizie per la Roma, con uno dei suoi obbiettivi che sta ufficialmente cambiando squadra

Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio: Alonso verso la capitale

La Roma è molto operativa sul mercato, nonostante dall’addio di Tiago Pinto non sia ancora stato trovato un ds per sostituirlo. In uscita ci sono diversi nomi, come ad esempio Rick Karsdorp, che dopo le ultime partite sembra sempre più un oggetto estraneo all’interno dello spogliatoio giallorosso, ma non sarà l’unico.

Anche Renato Sanches lascerà la capitale con un biglietto di ritorno per Parigi, con il Psg che proverà a trovargli una nuova soluzione in estate. Al seguito di questi addii servirà per forza di cose acquistare nuovi elementi per migliorare la rosa, e la società continua a seguire diversi profili, tra i quali c’era anche quello dell’ex Serie A Marcos Alonso.

Il suo nome viene accostato da diverso tempo alla Roma, anche se non sembrerebbe esserci mai stata una vera e propria trattativa tra le parti. Secondo quanto riporta Fichajes.net però i giallorossi potrebbero veder sfumare questo obbiettivo, con il calciatore sempre più vicino ad accasarsi all’Atletico Madrid, alla ricerca di un sostituto per Hermoso, anche lui come Alonso non rinnoverà il contratto, pronto a trasferirsi a zero ad un nuovo club.