Nuovo bomber Roma: scambio con Abraham

Nel mirino della critica dopo il gol sbagliato contro il Bayer Leverkusen, Tammy Abraham può partire a fine stagione

Dalle stelle alle stalle, dalla gioia irrefrenabile alla disperazione totale. In pochi giorni, Tammy Abraham ha vissuto questo turbinio di emozioni, passando dalla soddisfazione del ritorno al gol contro il Napoli all’amarezza per aver dilapidato una clamorosa occasione praticamente da zero metri contro il Bayer Leverkusen. Nella mente dell’attaccante inglese, tutto d’un tratto sono tornati gli incubi della scorsa stagione, decisamente non all’altezza della prima annata in giallorosso e che gli è costata anche la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Nonostante ciò e al netto di un infortunio ai legamenti che lo ha tenuto lontano dai campi per 10 mesi, l’ex punta del Chelsea ha ancora un po’ di mercato in patria. Nei giorni scorsi, oltre alle voci sul Newcastle, vi abbiamo parlato di un interessamento del Bournemouth per il calciatore. La carta d’identità, d’altronde, recita 26 anni e gioca ancora a favore dell’ex Aston Villa.

Calciomercato Roma, scambio in Premier con Abraham

In Premier League, d’altronde. si preannuncia un valzer incredibile di centravanti che coinvolgerà diversi nomi e numerose squadre, dalle big alle neopromosse. A proposito di quest’ultime, il Leicester sarà destinato a rinnovare profondamente il proprio reparto avanzato, viste le situazioni contrattuali di Jamie Vardy e di Kelechi Iheanacho. Come è noto, però, per evitare il blocco del mercato, le ‘Foxes’ saranno costrette a vendere prima di poter operare in entrata.

La squadra allenata da Enzo Maresca ha effettivamente messo nel mirino anche Abraham, ma ad oggi non è nelle condizioni di presentare offerte cash alla Roma. Per questo motivo, la dirigenza inglese sta contemplando la possibilità di ragionare su uno scambio alla pari o a uno scambio di prestiti tra il numero 9 giallorosso e Patson Daka, accostato al club capitolino la scorsa estate. Ipotesi che al momento non convince la proprietà romanista, che valuta il cartellino di Abraham almeno 10-15 milioni in più rispetto a quello dell’ex Salisburgo.