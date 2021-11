Cori Roma-Milan, squalifica ufficiale | Atalanta praticamente impunita

Beffa Roma-Milan, squalifica ufficiale. Ecco la decisione del giudice sportivo. Una sentenza che colpisce anche Mourinho

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti della Roma. Dopo l’indagine da parte della procura federale sui presunti cori razzisti nei confronti di Ibrahimovic e Kessie, adesso è arrivata anche la decisione ufficiale da parte del giudice. Che punisce i giallorossi.

Un turno di chiusura alla Curva Sud con sanzione sospesa per un anno. Questa la decisione, arrivata pochi istanti fa, che di fatto accerta che alcuni cori ci sono stati. Diventerà di due turni la chiusura qualora nei prossimi mesi ci saranno altri episodi del genere. Ma la sentenza tocca anche lo Special One. Diecimila euro di ammenda a Mourinho per l’atteggiamento ironico e irrispettoso con Maresca a fine gara.

Cori Roma-Milan, c’è anche la sentenza sull’Atalanta

Nel weekend c’è stato anche l’episodio che ha visto protagonista la curva dell’Atalanta, che ha lanciato una monetina che ha colpito Reina. La Dea se la cava con una multa da 25 mila euro. Il Giudice ha voluto premiare l’impegno da parte della società bergamasca nel riuscire ad individuare i responsabili del gesto.