Calciomercato Roma, c’è l’offerta per gennaio | Colpo da 25 milioni

Calciomercato Roma, i giallorossi pronti all’assalto a gennaio. Un affare da almeno 25 milioni di euro. Il colpo sembra davvero vicino

L’offerta arriverà nel prossimo mese di gennaio. I dubbi ormai sono stati spazzati praticamente via dalle scelte di Mourinho, che ha messo alla porta Villar e Diawara e ha deciso di puntare tutto su Cristante e Veretout. Ma i due non bastano ad affrontare una stagione che è ricca di impegni. E allora punto nei prossimi mesi è pronto a ufficializzare la proposta.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il general manager portoghese nelle prossime settimane si dovrebbe presentare al ‘Gladbach con un’offerta da 5 milioni per il cartellino di Zakaria, che la prossima estate va in scadenza. Poteva essere un colpo a parametro zero, ma non c’è nessuna possibilità di aspettare altri sei mesi per regalare a José Morunho quel rinforzo a centrocampo che serviva già la scorsa estate. Ecco perché l’affare prenderà un’accelerazione improvvisa. Com’è giusto che sia in questo caso.

Calciomercato Roma, l’affare Zakaria è di 25 milioni

Sempre secondo Schirà, Tiago Pinto, ha messo sul piatto un contratto fino al 2026 per il centrocampista, a 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Un’offerta decisamente importante per cercare di convincere il calciatore ad accettare subito e atterrare finalmente a Trigoria. Non ci sono dubbi ormai che Zakaria è il vero obiettivo di mercato della Roma. E ne rimangono pochi, anche, sul fatto che dovrebbe finalmente vedere “la luce” a gennaio. A distanza di sei mesi dalla deadline che la società giallorossa si era prefissata.

Adesso non rimane che capire quale sia la reale intenzione del giocatore. In Germania sperano ancora che possa rinnovare. Ma le reali percentuali sono davvero minime. La Roma quindi è pronta al primo vero colpo. Sarà Zakaria il primo rinforzo per Mou.