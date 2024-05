Milan e Roma spazzate via: firma bianconera a parametro zero

Milan e Roma spazzate via: la firma è bianconera e arriva a parametro zero. Contratto da 5 milioni di euro all’anno e accordo trovato. Ecco la situazione

La Roma ci ha pensato, così come vi abbiamo riportato in esclusiva noi di Asromalive.it. A dire il vero era stato proposto a Pinto nella sessione invernale di mercato, quando il portoghese gestiva ancora le operazioni di mercato e quando i giallorossi erano alla ricerca di un difensore.

Da quel momento in poi le attenzioni sul giocatore sono state diverse, non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Premier League dove ha estimatori. Lui, intanto, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. E secondo le informazioni che sono state riportate dal Sun, una destinazione, bianconera, l’avrebbe già trovata. Vi stiamo parlando di Tosin Adarabioyo, difensore del Fulham, che è destinato a rimanere nel massimo campionato inglese anche il prossimo anno.

Adarabioyo al Newcastle, accordo trovato

Uno dei più importanti tabloid al di là della Manica, infatti, svela che ormai l’ex Manchester City avrebbe trovato un accordo con il Newcastle per un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro all’anno. Una cifra che nessuno ha avvicinato e che cambia decisamente le prospettive future del possente difensore.

Tosin Adarabioyo, quindi una decisione l’avrebbe presa. Tant’è che il Fulham, si legge anche, non avrebbe nemmeno nessuna intenzione di schierarlo nelle ultime giornate del campionato inglese: l’obiettivo adesso è quello di capire, da qui alla fine della stagione, chi può ancora far parte della rosa e chi invece deve essere ceduto. Una spaccatura insanabile dopo aver rifiutato tutte le offerte di rinnovo che il club gli aveva messo sul piatto.