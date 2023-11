Calciomercato Roma, sprint bianconero per la difesa | ASRL

Le condizioni precarie di Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa impongono alla Roma l’ingaggio di un difensore centrale sul calciomercato

Lo 0-0 contro la Lazio di domenica scorsa è stato il quarto clean sheets della Roma in campionato. L’aver chiuso un terzo delle partite di Serie A sin qui disputate con la rete inviolata non è tuttavia servito ad entrare nelle prime quattro posizioni in classifica, complici anche i tanti alti e bassi della difesa.

Un reparto in cui la Roma dal primo settembre deve fare a meno di Chris Smalling, che nella migliore delle ipotesi tornerà a disposizione di José Mourinho tra 15-20 giorni. Lo status fisico del difensore inglese e la partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa hanno fatto suonare il campanello d’allarme in casa Roma in vista della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, proposto Adarabioyo: pro e contro

Tiago Pinto già da mesi sta scandagliando il mercato in vista di gennaio. Detto che il nome che stuzzica più di tutti è quello di Oumar Solet del Salisburgo, il dirigente giallorosso per i noti limiti economici sta guardando con un’attenzione particolare ai calciatori in scadenza a giugno 2024 o agli scontenti. A questa seconda categoria appartengono, ad esempio, i profili di Trevoh Chalobah e Malang Sarr del Chelsea o di Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Tra i calciatori in scadenza di Eric Dier del Tottenham, prima scelta dello Special One tra i calciatori più alla portata, ma restando a Londra negli ultimi giorni sta tornando di moda anche un altro dossier. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, alcuni intermediari hanno sottoposto all’attenzione di Pinto e il suo staff il nome di Tosin Adarabioyo. In scadenza con il Fulham a fine stagione, il 26enne di Manchester non ha ancora iniziato i colloqui per un’eventuale rinnovo e già in estate è stato vicinissimo alla cessione al Monaco.

Recente obiettivo dell’Inter, l’ex Manchester City, oltre che per il suo status contrattuale, piace per prestanza e senso della posizione, ma ci sono alcune perplessità fisiche legate al suo ultimo infortunio. Dopo la sosta, infatti, Adarabioyo rientrerà da un lungo infortunio dopo essersi operato a fine agosto all’inguine. Prima di fare eventuali passi concreti, la Roma vorrà dunque monitorare con attenzione il ragazzo nei prossimi mesi, per vedere se e quando si riprenderà al 100% da uno stop così delicato.