“Inter fallita”, sentenza choc dopo lo scudetto

Sentenza choc dopo la vittoria clamorosa in Serie A, “Inter fallita”: ecco cosa sta succedendo.

Nel pieno svolgimento di un campionato che anche quest’anno ha saputo regalare tante emozioni, restano ancora numerose le sentenze che attendono diverse squadre di Serie A, Roma inclusa. La squadra di De Rossi, oltre che da un cammino in Europa League che la porterà ad affrontare nuovamente il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, è attesa da un ciclo di impegni in campionato che grandi indicazioni potrebbero fornire sulle velleità finali di Dybala e compagni.

Al contempo, però, questa stagione ha saputo regalare anche le prime e importantissime sentenze, come ben ricorda la retrocessione ufficiale della Salernitana e, soprattutto, l’assegnazione del tricolore all’Inter di Inzaghi, al termine di un percorso nobile e macchiato solamente all’inizio da qualche incidente di percorso, ben razionalizzato e superato da Lautaro Martinez e compagni.

Certo, nel novero di una stagione clamorosa vanno segnalate anche le eliminazioni da Coppa Italia e Champions League, che non possono però cancellare un’annata che ha visto scucire con celerità il tricolore dal petto del Napoli, regalando ai tifosi dell’Inter anche la gioia di vedersi assegnata la vittoria proprio nel derby di Milano, ormai due settimane or sono.

“Inter tecnicamente fallita”, l’avvocato La Scala spara la sentenza in diretta

Mentre tante squadre di Serie A sono ancora in attesa delle sentenze finali di campionato per l’apparecchiamento del prossimo futuro, in casa Inter si pensa già alla programmazione di un progetto che, come ammesso dagli stessi Ausilio e Marotta nel corso delle ultime settimane, partirà dalla conferma dell’ossatura principale, unitamente all’approdo di elementi funzionali, di cui due parametri zero praticamente già annunciati.

In una situazione edulcorata e di grande entusiasmo, però, colpiscono e rimbalzano le dichiarazioni che toccano il mondo meneghino, espresse dall’avvocato La Scapa, presidente dell’Associazione Piccoli Azionisti Milan, così intervenuto ai microfoni di Tv Play.

“L’Inter ha potuto campare grazie alle normative sul Covid, che hanno consentito di non coprire le perdite e con la gestione delle finanze dei pagamenti degli stipendi ai calciatori in modo lasco. Ora, grazie ad una dirigenza di alta qualità, da un punto di vista del contenimento delle perdite vede una proprietà che ha la necessità di rimborsare i Bond, quelli stimolati in capo alla catena di controllo e a tassi di 15% all’anno su circa 400 milioni di euro. L’Inter, come tante altre squadre, dal punto di vista dei suoi indici di solvibilità, è tecnicamente fallita“.