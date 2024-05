Conte e Lukaku di nuovo insieme: addio alla Roma inevitabile

Conte e Lukaku di nuovo insieme: in questo modo l’addio alla Roma appare davvero inevitabile. Ecco la situazione che si potrebbe creare dopo il ritono di fiamma

Un ritorno clamoroso che potrebbe stravolgere anche i piani della Roma. Un ritorno clamoroso che potrebbe toccare il futuro di Romelu Lukaku.

La situazione è questa: al Chelsea, dopo una stagione che definire deludente è dire poco, Pochettino rischia di chiudere in anticipo la sua esperienza sulla panchina dei Blues. Che, secondo le informazioni riportate da Repubblica, si starebbe muovendo di nuovo per portare Antonio Conte a Londra. Ricoprirlo d’oro e dare carta libera sul mercato, è questo l’obiettivo degli inglesi per tornare a vincere. E siccome con il tecnico pugliese lo hanno già fatto, allora ci starebbero riprovando.

Conte al Chelsea si tiene Lukaku

E oggettivamente questo potrebbe cambiare il destino di Lukaku. Il Chelsea ha fissato il prezzo: servono 43 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Però, conosciamo tutti il rapporto che c’è tra i due quindi in caso di ritorno di Conte in Inghilterra non è da escludere anche una permanenza di Big Rom. Il belga ha vinto con lo scudetto con l’Inter proprio con il salentino in panchina, e il loro rapporto è evidentemente assai stretto.

Insomma, un effetto domino che potrebbe coinvolgere e non di striscio, anche la Roma di Daniele De Rossi. La permanenza di Lukaku nella Capitale, in ogni caso, sarebbe soprattutto legata alla prossima qualificazione in Champions League. Senza gli introiti della massima competizione europea sarebbe difficile pensare di poter investire tutti quei soldi. E allora ecco che anche un possibile ritorno di fiamma per Conte potrebbe cambiare le carte in tavola.