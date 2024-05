Scommesse truccate, sensibilizzazione Roma-Lega a Trigoria

Scommesse truccate e combine, presa di posizione e incontro a Trigoria: ci sono la Lega e la Roma. Ecco l’annuncio ufficiale.

L’attesa per l’apparecchiamento di un futuro che ha ancora tanto da dire in casa Roma e non solo non deve far passare in secondo piano i tanti altri aspetti relativi ad un mondo dinamico e complesso come quello calcistico. Certo, il focus principale di questa fase non può che essere orientato alle battute finali di un campionato che, ai fini della corsa europea, può ancora dire tanto per De Rossi e non solo.

L’obiettivo della Roma resta quello di chiudere nel migliore dei modi il cammino catalizzato da Daniele dopo l’esonero di Mourinho, prima che i piazzamenti concedano di apparecchiare felicemente un futuro ora più che mai ancorato al presente. Come detto, però, tante altre questioni non passano inosservate in quel di Trigoria, soprattutto ai fini di una sensibilizzazione e una presa di coscienza su tematiche relative al mondo sociale e calcistico che non possono essere in alcun modo ignorate. A tal proposito, la giornata odierna è stata a dir poco importante in quel di Trigoria.

Roma, incontro di sensibilizzazione con la Lega sulle scommesse truccate: il comunicato

Come ben descritto in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, la Toma ha infatti ospitato quest’oggi l’Integrity Tour. Trattasi di un evento in collaborazione con altre entità e relativo alla macchia delle combine e delle scommesse clandestine. Come si ricorderà, la corrente stagione era stata inaugurata nelle sue battute iniziali con quella bomba mediatica che non poche ripercussioni ha avuto, soprattutto su alcuni calciatori a livello personale, più che di club.

Giusto, dunque, sensibilizzare e fare informazione su aspetti così delicati e lungi dai valori sottesi ad uno sport da sempre bello nella sua semplicità, da preservare e tenere lungi da qualsivoglia degenerazione che rischi di contaminarlo. A seguire, il comunicato ufficiale della Roma.