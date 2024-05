Dalla Juve alla Roma: salta il colpo a zero

Dalla Juventus alla Roma, salta il colpo a parametro zero. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Il Tottenham si è inserito

Stasera la Roma gioca contro il Bayer Leverkusen la partita più importante della sua stagione. I tedeschi, campioni di Germania, fanno paura e dalle parti di Trigoria sono rispettati. Una gara per cuori forti.

Ma non è solamente il match d’Europa League a tenere banco dentro Trigoria. Anche il mercato inizia ad essere una parte importante della vita quotidiana visto che la chiusura della stagione ormai è alle porte e si deve programmare nel migliore dei modi la prossima. Sappiamo benissimo come le strategie potrebbero cambiare in caso di qualificazione o meno alla prossima Champions League: e siccome di questa non c’è certezza si valutano con particolare attenzione quelli che potrebbero essere i colpi a parametro zero. Da Hermoso, ad esempio, passando anche per Lloyd Kelly del Bournemouth, un difensore che a quanto pare piace a diversi club anche in Premier League.

Su Kelly irrompe il Tottenham

Accostato in Italia anche alla Juventus, il Telegraph fa un quadro della situazione sul difensore che da poco tempo è entrato anche nel mirino del Tottenham. Gli Spurs, anche loro alla ricerca di una qualificazione alla prossima Champions League, hanno messo nel mirino il centrale in scadenza di contratto. Venticinque anni, 21 presenze in Premier quest’anno, Lloyd sta stimolando l’attenzione di diverse società (ci sono anche il Newcastle e il Liverpool che come vi abbiamo riportato un poco di tempo fa ha preso proprio lo scopritore del difensore come dirigente, Hughes) non solo per le sue prestazioni certamente importanti, ma anche per il fatto di potersi liberare a zero.

Lui per il momento – viene sottolineato – non ha deciso la propria destinazione ma un prolungamento contrattuale non è più da considerarsi come un’ipotesi. Attende l’offerta giusta, quella che potrebbe cambiargli, anche economicamente, la vita. Ma appare improbabile, arrivati a questo punto, un suo trasferimento in Italia.