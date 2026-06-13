Rinnovo o addio Roma: arriva l’annuncio di Dybala

L’attaccante argentino ha rotto il silenzio a poche settimane dalla scadenza di contratto

In vacanza insieme alla famiglia, Paulo Dybala è stato pressato da alcuni cronisti che hanno chiesto lumi sul suo futuro. In scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno, l’attaccante argentino è ancora in trattative con il club giallorosso, a cui i suoi agenti hanno presentato una controproposta nei giorni scorsi.

Avallato privatamente e pubblicamente da Gian Piero Gasperini, il rinnovo con i giallorossi resta ancora l’ipotesi più concreta, ma nei giorni scorsi abbiamo registrato anche le indiscrezioni sul forte interessamento da parte di un club inglese.

Intercettato dall’inviato di Cadena 3 Deportes, il numero 21 giallorosso ha dichiarato: “Tutti i club oggi sono un’opzione, anche l’Instituto così la gente non si arrabbia. Mi piacerebbe molto che si chiuda il cerchio proprio lì. È un club a cui devo molto e gli sarò sempre grato, spero che un giorno possa tornare, nel calcio può succedere di tutto”.

“Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto del club non parlerò del mio futuro perché non l’ho ancora deciso. Ci sono possibilità per tutto. Nel calcio non si sa mai. Molte volte ho pensato che sarebbe successo qualcosa e invece è finita per accadere un’altra cosa. Boca Juniors? Vedremo cosa potrà succedere. Oggi tutti i club sono un’opzione”.