Non solo Pulisic, doppio affare col Milan: la posizione della Roma

S’infiamma l’asse di mercato tra Milano e la Capitale, ecco gli ultimi aggiornamenti

Ci risiamo, dopo l’affare Abraham-Saelemaekers e il mancato scambio Dovbyk-Gimenez, anche quest’estate l’alta velocità Roma-Milano si segnala molto trafficata in chiave calciomercato. È ormai di dominio pubblico, l’interessamento dei giallorossi nei confronti di Christian Pulisic, molto tentato dal progetto Roma e preoccupato dal marasma dirigenziale e tecnico di Milanello.

Come detto in precedenza, l’attaccante statunitense piace molto a Gian Piero Gasperini e il suo prezzo non rappresenta un ostacolo insormontabile per i capitolini. In scadenza con il Milan a giugno 2027, l’ex Chelsea non ha trovato un accordo per il rinnovo con i rossoneri, che potrebbero attivare l’opzione di prolungamento fino al 2028.

L’ala 27enne non è tuttavia l’unico nome caldo in casa rossonera. Secondo Il Corriere della Sera e il Messaggero, infatti, nelle ultime ore a Trigoria è arrivato anche il dossier Yunus Musah. Il centrocampista americano è rientrato alla base dopo il mancato riscatto da parte dall’Atalanta e rappresenta un potenziale scenario di mercato, ma ad oggi non esiste alcuna trattativa concreta.