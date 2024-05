Juve nei guai a causa anche di Mbappé, così salta tutto. Ecco gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono Giuntoli e non solo.

Numerose questioni e aspetti andranno affrontati in casa Juventus nel corso delle prossime settimane, quando la stagione sarà volta al termine e permetterà di poter ponderare un bilancio complessivo rispetto ad un percorso in grado di generare non pochi dubbi e polemiche in quel di Torino.

Dopo l’illusione generata dalla velocemente rivelatasi fasulla possibilità di tenere testa all’inarrestabile Inter di Inzaghi, la Juventus ha perso sempre più terreno in classifica, vedendosi scavalcata dal Milan e, per una parentesi, iniziando a temere anche nella mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Pur non essendo ancora matematicamente certo, l’approdo alla massima competizione Uefa non dovrebbe essere un problema per Vlahovic e compagni, al termine di un percorso non nobilissimo in questa seconda parte di campionato ma che, comunque, sembra garantire quantomeno la terza posizione alla squadra di Allegri. Gli aspetti da migliorare restano tanti, così come i dubbi circa un progetto che ha ancora tanto da dire e offrire da diversi punti di vista e che, nelle prossime settimane, potrebbe permettere di assistere ad ulteriori novità.

Effetto domino Thiago Motta, l’eliminazione del PSG può costare caro anche alla Juventus

L’enigma principale, ora come ora, riguarda la posizione di Massimiliano Allegri, sotto contratto fino al prossimo anno e, come accaduto già in passato, in grado di sollevare dubbi e preoccupazioni in casa Juventus, alla luce di un rendimento non sempre apprezzatissimo e un modus operandi che, in una parentesi calcistica permeata da estetismo e aneliti al bel gioco, rende il livornese sempre un elemento di grande attenzione.

Al di là di gusti personali e, appunto, estetici, le valutazioni di Giuntoli e colleghi passeranno anche per l’oggettività dei piazzamenti e dei risultati, con un posto Champions che non dovrebbe mancare all’appello in un novero di traguardi che, nelle prossime settimane, potrebbe portare la Juventus a chiudere la stagione anche con una vittoria in Coppa Italia. Ciò non cancella, ad ogni modo, l’attenzione verso possibilità e scenari di addio da parte di Allegri, con gli interessi nei confronti di Thiago Motta mai scemati.

In particolar modo, in ore calde e vivissime anche a livello europeo per la prima sentenza sulla finale di Champions, arrivano novità proprio sul tecnico del Bologna. Come riferisce Maurizio Pistocchi, infatti, l’eliminazione di Mbappé e colleghi contro il Borussia Dortmund potrebbe inguaiare anche Giuntoli. Pur essendo stato bloccato dal mese di dicembre, Thiago Motta attende evoluzioni in casa PSG, dove approderebbe immediatamente in caso di addio di Luis Enrique.