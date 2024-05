Calciomercato Roma, clamoroso intreccio tra Chiesa e Mbappé

Calciomercato Roma. La partita contro la Juventus ha lasciato un po’ d’amaro in bocca ai giallorossi, ma ha iniziato a far sognare i suoi tifosi in vista dell’estate.

Una dietro l’altra, come le ciliegie. Ma decisamente meno piacevoli. Le sfide che stanno sfiancando la Roma sono decisive per le sorti della stagione in corso e per quella che ha da venire. La qualificazione alla finale di Europa League è ormai appesa ad un filo sottilissimo.

In campionato, dopo il pareggio interno contro la Juventus e la vittoria dell’Atalanta a Salerno, con i bergamaschi che devono ancora recuperare la gara con la Fiorentina, la sfida di domenica prossima contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, diventa uno snodo fondamentale per la Roma.

Quasi una gara da dentro o fuori. Un dentro o fuori che avrà inevitabili conseguenze sul mercato. La Champions League assicura, infatti, prestigio, visibilità e tanti denari da poter poi reinvestire, in buona parte, sul mercato. Magari per inseguire qualche giocatore per il quale De Rossi, almeno lui, farebbe follie.

Uno di questi lo ha ammirato domenica sera e proprio a due passi da lui ha fatto uno dei suoi numeri. Uno di quei numeri che lo hanno fatto conoscere, ed apprezzare, in tutta Europa. Strappo sulla fascia, dribbling secco e pennellata al centro dell’area. Assist perfetto.

Questo è Federico Chiesa. Questo è il Federico Chiesa che Daniele De Rossi sogna per la sua Roma.

Luca Momblano parla di Chiesa

Classe 1997, Federico Chiesa è al centro delle vicende bianconere in queste ultime settimane. Il suo contratto con la Juventus recita una scadenza precisa: 30 giugno 2025. Pertanto o rinnova, da qui a prima del campionato Europeo di Germania, oppure la Juventus dovrà cederlo per non correre il rischio poi di perderlo a zero un anno dopo.

Dell’attuale situazione di Federico Chiesa ha parlato Luca Momblano. Per il giornalista di ‘fede bianconera’, Federico Chiesa intende rimanere alla Juventus, magari dopo aver firmato un contratto importante. Questo, però, non impedirebbe un suo successivo addio con destinazione Premier League.

Momblano si è lanciato, poi, in una previsione affascinante: “Luis Enrique è un grande estimatore di Chiesa. Magari lo richiede alla Juventus per sostituire Mbappé“. Parigi ed il PSG. Un’avventura possibile per Chiesa per tentare di vincere la Champions League sotto la Tour Eiffel. Vuoi mettere, però, il fascino di vincere all’ombra del Colosseo…