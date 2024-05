Firma clamorosa Mourinho, nuovo ‘sorpasso’ dopo la Roma

Firma clamorosa Mourinho, sorpasso all’ex Roma: può succedere di nuovo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che sono tante le questioni in grado di infiammare i cuori e le attese dei tifosi della Roma in questi giorni, è altrettanto giusto evidenziare la centralità attualmente ricoperta da un futuro che ha ancora tanto da dire e offrire in vista anche degli apparecchiamenti stagionali a venire.

La Roma, dal proprio canto, sa di giocarsi uno spezzone importantissimo di futuro proprio tra domani e domenica, con gli incroci con Leverkusen e Atalanta potenzialmente decisivi. Da questi, infatti, passeranno le velleità e le ambizioni finali circa un approdo alla prossima Champions League che, al di là dei sogni dei tifosi, garantirebbe un tornaconto economico tutt’altro che scontato anche agli stessi Friedkin, sin dal primo momento desiderosi di riportare la Roma in alto, ma al contempo costretti a sbattere anche contro la dura realtà di una situazione economica non fulgidissima.

Solo a percorso completato, dunque, ai piani alti di Trigoria sarà possibile apparecchiare nel migliore dei modi un calciomercato che avrà tanto da dire e offrire e che potrebbe regalare sorprese e novità da tanti punti di vista, non solo in casa Roma.

Firma clamorosa Mourinho, l’Olympique Marsiglia lo inserisce nella lista

Già questa parentesi, infatti, sta permettendo di intravedere i giusti margini per assistere ad un’estate infuocata e in grado di portare cambiamenti da diversi punti di vista. I riferimenti, ovviamente, sono alle possibili operazioni di mercato destinate a coinvolgere grandi realtà come Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco, unitamente al futuro di nomi importantissimi come quello dello stesso Mbappé.

Dal mese di giugno, però, si capirà effettivamente qualcosa in più anche sulla posizione di José Mourinho che, una volta aver visto terminare ufficialmente il proprio contratto con la Roma, potrebbe prendere una decisione definitiva per una nuova esperienza. Al di là di un’età non più giovanissima, lo Special One è ben lungi dal maturare l’idea di un ritiro e in questi mesi sono state tante le voci rincorsesi circa l’evoluzione di una carriera nel suo rush finale ma ancora lontano dalla conclusione.

Tra le varie piste, in particolar modo, non deve sfuggire quella riferito da Le10sport.com che, alludendo anche a quanto già riportato rispetto alla volontà di tornare al Manchester United, parla anche della sorprendente opportunità di vedere Mourinho in Ligue 1. L’ormai ex Roma, infatti, sarebbe finito anche nel mirino dell’Olympique Marsiglia, alle prese con valutazioni relative all’allenatore dal quale ripartire per i prossimi anni, con il portoghese finito in un dossier che registra anche il nome del connazionale Fonseca (che gli lasciò spazio proprio ai tempi della Roma) e Habib Beye.