Probabili formazioni Roma-Bayer: dove vederla in chiaro in tv

Probabili formazioni Roma-Bayer. Iniziato il conto alla rovescia. La Roma è pronta a sfidare il Bayer Leverkusen. Stadio Olimpico, ore 21.00.

Daniele De Rossi contro Xabi Alonso. I due ex grandissimi centrocampisti si ritrovano non più a sfidarsi in mezzo al campo, bensì ‘posizionati’ su due prestigiose panchine. Roma e Bayer Leverkusen sono pronte a darsi battaglia sul prato dell’Olimpico.

La formazione tedesca. già da qualche settimana campione di Germania, prosegue il suo cammino caratterizzato soltanto da vittorie e pareggi. La formazione di Xabi Alonso è l’unica ancora imbattuta nei cinque campionati più importanti d’Europa. Anche questo rende impegnativa la sfida che attende la Roma.

I giallorossi, poi, sono nel vivo di un ciclo di impegni ravvicinati. In campionato il Napoli è il recente passato, domani toccherà al Bayer Leverkusen per l’Europa League e domenica la Serie A proporrà Roma-Juventus. Meglio non pensarci e focalizzare tutte le energie fisiche e mentali sullo squadrone tedesco.

Daniele De Rossi e Xabi Alonso stanno valutando uomini e schemi in vista della gara di domani sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo con inizio alle ore 21.00.

Roma-Bayer Leverkusen. Le probabili formazioni

Roma e Bayer Leverkusen si preparano alla grande sfida. De Rossi ha già annunciato i fondamentali recuperi di Smalling e Lukaku. Questi i probabili undici delle due compagini:

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hradecky, Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié, Xhaka, Palacios, Frimpong, Wirtz, Grimaldo. Boniface. All. Xabi Alonso

La terna arbitrale sarà francese:

Arbitro: Francois Letexier

Assistenti: Cyril Mugnier – Mehdi Rhmouni

La sfida Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in chiaro su Rai 1. La telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani. Sarà, inoltre, trasmessa sia da DAZN, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni che da Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252 del satellite) che avrà invece il commento affidato a Riccardo Gentile ed Aldo Serena. Che lo spettacolo abbia inizio.