Dalla B alla Bundes: addio Roma

Calciomercato Roma, addio Serie A al fotofinish: anche Daniele De Rossi diventa decisivo. C’è stato l’annuncio.

La vigilia di una giornata così importante come potrebbe essere già quella di domani certamente impedisce di condurre discorsi incentrati su un futuro a lunga gittata. Fondamentale, per ora, il restare infatti concentrati su un presente che ha ancora tanto da dire e dal quale passeranno plurime delle scelte e delle possibilità di intervento dei Friedkin nel corso dei prossimi mesi.

La Roma, per ora, resta sul pezzo di un presente che permette di registrare il primo dei due grandi appuntamenti col Bayer Leverkusen, incastrati in un calendario fitto e ricco di insidie ma, al contempo, contraddistinto dal sapore di poter condurre la squadra di De Rossi verso palcoscenici e traguardi sempre più importanti. A percorso finito, poi, con la certezza arrivata nelle scorse settimane circa il futuro dell’attuale mister, ai piani alti di Trigoria si deciderà in che modo intervenire per poter migliorare la squadra, nel pieno rispetto delle esigenze economiche del club e delle richieste tecnico-tattiche dello stesso allenatore.

Calciomercato Roma, Kumbulla tra Germania e gran ritorno: “Dipende da De Rossi”

Da tale punto di vista, dunque, assumono un’eco non spropositata le parole spese dall’agente di mercato Lucas Carminitana, espressosi in queste ore ai microfoni di Tv Play su una questione che coinvolge direttamente anche il mondo Roma. Nel corpo di valutazioni di fine anno, infatti, alcune ponderazioni paiono destinate a riguardare anche il reparto difensivo.

L’età di Smalling e le condizioni di riscatto di un Dean Huijsen apparso meno sicuro nelle ultime uscite impongono valutazioni circa una zona di campo che attualmente è fondata sulla presenza determinante di Mancini, Ndicka e Llorente. Dopo un calciomercato invernale spesso nelle sue battute iniziali con la ricerca di un elemento difensivo che assecondasse gli aneliti al miglioramento del terzetto schierato da Mourinho, le priorità di mercato sono certamente cambiate, ma potrebbero prossimamente risentire anche di una situazione della quale non bisogna dimenticare.

Proprio nel mese di gennaio, infatti, la Roma ha preferito allontanare per qualche mese Marash Kumbulla, al fine di garantirgli maggiore spazio con la maglia del Sassuolo. L’esperienza in terra emiliana, soprattutto in termini di minuti accumulati, non è stata delle migliori ma il suo futuro, come annunciato dal su citato Carminitana, potrebbe adesso dipendere prorpio da Daniele De Rossi.

“Nell’ultimo giorno di mercato c’era stato un forte interessamento dell’Amburgo per Kumbulla. Sfortunatamente non sta giocando, ma ha sempre del mercato in Germania, tra Bundesliga e Bundesliga 2. Il giocatore per ora intende aspettare. Per un futuro alla Roma dipende tutto da De Rossi. Credo ci siano possibilità estere, in particolare in Germania“.