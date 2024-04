Ndicka spiazza tutti: De Rossi l’ha appena saputo

Dopo il brutto spavento di Udine l’ivoriano Evan Ndicka arriva la clamorosa notizia: anche De Rossi lo ha appena saputo

Dopo lo scivolone contro il Bologna davanti ai propri tifosi la Roma di Daniele De Rossi si rimette subito sul binario giusto, riuscendo a vincere a Udine nel recupero del match sospeso a causa dello spavento per le condizioni di Ndicka dovute al problema al petto.

Grazie alla vittoria di ieri i giallorossi si rimettono in carreggiata anche per quanto riguarda il discorso qualificazione in Champions League portandosi a 4 punti sull’Atalanta, che però dovrà recuperare la partita contro la Fiorentina.

Nonostante le buone notizie che riguardano il centrale ex Francoforte però, De Rossi si ritroverà a dover affrontare la trasferta partenopea in piena emergenza, come riuscirà a sopperire alle tante assenze?

Roma, Ndicka pronto al rientro: a Napoli però sarà emergenza in difesa

Tante buone notizie per la Roma di Daniele De Rossi. La prima riguarda appunto Evan Ndicka che a seguito di quanto successo a Udine, svolti i dovuti controlli, ha ricevuto l’ok dei medici per poter tornare in campo, anche se difficilmente l’ivoriano sarà tra i titolari nella prossima sfida al Maradona contro il Napoli.

Trasferta delicatissima questa per la Roma, soprattutto perché precederà l’impegno europeo contro il Leverkusen, ma ance a causa delle assenze. Con Llorente squalificato e Smalling a mezzo servizio De Rossi dovrà far scendere in campo la sua squadra con la coppi di centrali composta da Mancini e Huijsen, mentre Ndicka potrebbe entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe.

Una vera e propria emergenza in difesa dunque, durante la quale dovrà essere abile l’ex numero sedici giallorosso a gestire le energie in vista dei tanti impegni ravvicinati tra Europa e campionato.