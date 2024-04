Ingiustizia Roma: l’intervento di Adani è senza mezze misure

La vittoria in 18 minuti sul campo dell’Udinese di Cannavaro è stata commentata da Lele Adani, il quale ha riservato una stoccatata alla Lega Serie A

Dal momento in cui Daniele De Rossi si è seduto (difficile in realtà non vederlo in piedi) sulla panchina della Roma, le numerose ferite generate dall’esperienza capitolina di José Mourinho si sono rapidamente rimarginate e, da quel momento in poi, persino l’informazione italiana e i vari opinionisti sparsi per il bel paese parrebbero aver condiviso un’opinione in particolare: DDR è la scelta giusta per il futuro della Roma.

Seppur con intensità differenti, sono stati diffusi e universali gli apprezzamenti nei confronti del profondo lavoro di restaurazione avviato dall’ex numero 16 capitolino, impegnato sin dal primo giorno a ricostruire l’avvenire giallorosso lavorando a diversi livelli sulla macchina Roma.

La dolce rivoluzione avviata sul piano prettamente tattico (DDR ha aggiunto la trazione anteriore ad una Roma sin troppo abituata sino a quel momento ad aspettare l’avversario, a prescindere dal momento della partita e dalla qualità della squadra da affrontare) è soltanto uno degli elementi che hanno permesso alla piazza romana di ritrovare serenità e compattezza.

I complimenti alla Roma e poi l’attacco alla Lega Serie A

Parlando proprio delle reazioni degli opinionisti, ma tornando all’attualità stretta, ecco protagonista la spizzata al cardiopalma firmata Bryan Cristante, che ha affondato l’Udinese dell’ultimo arrivato Cannavaro, in un’atipica gara di 18 minuti regolamentari più recupero. La sfida è stata commentata sui social da Daniele Adani, il quale ha aggiunto anche un commento sulla gestione organizzativa della Lega Serie A nei confronti della squadra di DDR.

Dopo aver tessuto le lodi di un trionfo reso a dir poco ostico dai miseri 18 minuti a disposizione, il noto opinionista ex Inter ha tirato una stoccata neanche troppo velata alla Lega, che inserendo il recupero con l’Udinese ad una manciata di ore dalla sfida con il Napoli di Calzona, ha indubbiamente penalizzato la condizione di una formazione che dovrà affrontare il Leverkusen di Xabi Alonso nella semifinale di andata di Europa League programmata il 2 maggio.

Queste le parole di Adani, pronunciate direttamente sul proprio account Instagram: “Ci tenevo a fare i miei più sentiti complimenti alla Roma, che è riuscita nell’impresa quasi impossibile di vincere in 18 minuti di calcio, sia in trasferta che in casa. In trasferta perché ha giocato a Udine contro l’Udinese e in casa perché è tutelata e rappresentata in Italia, quindi in casa nostra, la casa di tutti noi, dal sistema calcio italiano, che poi a sua volta lei rappresenta e onora quando va a giocare in Europa. Per esempio quando fa la quinta semifinale negli ultimi sette anni. Non facile davvero riuscire a vincere in trasferta e in casa contro un avversario come l’Udinese e contro un’ingiustizia. Complimenti di cuore all’AS Roma. Viva il football!”.