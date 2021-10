Calciomercato Roma, occhiolino a Mou | Può arrivare a gennaio

Calciomercato Roma, la confessione del giocatore non è passata inosservata e ha infiammato i rumors relativi ad un suo eventuale approdo nella Capitale.

Il pareggio e la bella prestazione contro il Napoli sembrano in parte aver spento le polemiche nate dopo l’infausta prestazione di Conference League. Se dopo il 6 a 1 in Norvegia c’era chi iniziava a storcere il naso di fronte alla gestione della rosa dello Special One, quest’ultimo ha dimostrato domenica come gran parte dello spogliatoio sia dalla sua parte.

Bisognerà trovare ora continuità, dopo il solo punto arrivate nelle ultime due giornate, in attesa di qualche aiutino da parte di Tiago Pinto. Il gm sarà chiamato a risolvere la situazione legata ai numerosi giocatori messi da parte dal mister connazionale, acuendo parallelamente la qualità e la quantità di elementi da mettere a sua disposizione.

Un vero e proprio pallino, come noto da tempo, continua a essere quello del centrocampista, relativamente al quale sarebbero emerse interessanti novità quest’oggi in tarda mattinata.

Calciomercato Roma, le parole di Ndombele su Mourinho

Tra i vari monitorati negli ultimi quattro mesi, figura anche il nome del centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele. Il francese piace molto allo Special One, che lo ha già allenato durante la sua non felicissima parentesi tra le fila degli Spurs.

Il numero 28 è monitorato da diversi club europei e rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio per il club capitolino. I tifosi, ben consapevoli dell’importanza del giocatore e, al contempo, della non facilità della trattativa potrebbero però risultare più ottimisti dopo la notizia giunta in queste ore dall’oltremanica.

Ndombele ha infatti rilasciato delle interessanti dichiarazioni a Talk Sport, commentando il suo rapporto con il mister portoghese ed encomiando in modo più o meno implicito il suo operato.