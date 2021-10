Calciomercato Roma, adesso è asta | 15 milioni per Pinto

Il calciomercato incombe e in casa Roma si cominciano a fare valutazioni in vista della sessione che si aprirà a gennaio.

A quasi una settimana di distanza dalla clamorosa confitta di Bodo, José Mourinho non cambia idea. L’allenatore portoghese aveva deciso di lasciare fuori dalla lista dei convcoati per la sfida contro il Napoli alcuni dei peggiori protagonisti della partita di Conference. E così Villar, Diawara, Mayoral, Reynolds e Kumbulla domenica erano finiti in tribuna.

Al termine della partita, Mou aveva lasciato intendere che i margini per recuperare, però, c’erano: “Domani si ricomincia da zero“, aveva spiegato l’allenatore. Ma evidentemente il tempo trascorso non è stato sufficiente, se è vero che per oggi a Cagliari l’unico reintegrato è il centrale albanese. Per gli altri 4, ancora un’esclusione. Inevitabile che per loro, a gennaio, si spalanchino le porte del calciomercato, con una cessione che sembra scontata.

Calciomercato Roma, altra pista in Liga | La Roma fa il prezzo

Piazzare tutti gli esuberi non sarà semplice. Tiago Pinto ha verificato in estate come riuscire a trovare una sistemazione a tutti i calciatori esclusi dal progetto tecnico possa riservare sorprese e complicazioni. Eppure, nonostante il ridottissimo impiego che Mourinho ne ha fatto fino a questo momento, almeno 4 dei 5 epurati – l’eccezione è rappresentata forse da Reynolds – continuano ad avere un certo mercato.

E’ così anche per Gonzalo Villar, accostato nelle ultime settimane a diverse squadre europee. Il centrocampista aveva messo in mostra buoni numeri durante la scorsa stagione e sia in Serie A che in Liga il suo nome piace a diversi direttori sportivi. Chi nelle ultime ore avrebbe rotto definitivamente gli indugi per acquistare il centrocampista è il Valencia, costretto a rinunciare all’arrivo di Arambarri dal Getafe. Villar è la prima alternativa e secondo todofichajes.com l’allenatore del Valencia Bordalàs avrebbe dato mandato alla dirigenza di puntare su di lui. La Roma, intanto fissa il prezzo: per cedere Villar a gennaio, Pinto chiede non meno di 15 milioni di euro.