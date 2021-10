Cagliari-Roma, emergenza totale | Quattro big non convocati

A poche ore dal calcio d’inizio di Cagliari-Roma, Walter Mazzarri ha diramato la lista ufficiale dei convocati rossoblu.

Il turno infrasettimanale di Campionato vede la Roma impegnata questa sera sul campo del Cagliari. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. I giallorossi sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima uscita interna, quando sono riusciti a fermare il Napoli capolista. La sfida in terra sarda cade a metà di una settimana di fuoco per la squadra di José Mourinho, visto che nel prossimo turno un altro big match attende i giallorossi.

Domenica sera sarà infatti di scena all’Olimpico il Milan, appaiato in testa alla classifica proprio al Napoli di Spalletti. Ma prima di concentrarsi alla partita contro i rossoneri, la concentrazione della Roma è dedicata al Cagliari di Walter Mazzarri. Una trasferta non scontata e nella quale i giallorossi dovranno rinunciare alla presenza di Mourinho in panchina, per via della squalifica rimediata domenica.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rapporto burrascoso | Assedio per il colpo a zero

Cagliari-Roma, Mazzarri nei guai | I convocati

Al suo posto ci sarà il vice Joao Sacramento, chiamato a dare in campo le indicazioni che gli arriveranno dallo Special One. Sulla formazione giallorossa i dubbi sono ridotti a zero, visto che nelle ultime settimane Mou ha fatto intendere in modo chiaro che continuerà a puntare su un ristretto gruppo di calciatori di cui si fida.

In casa Cagliari, invece, Mazzarri si trova costretto a rinunciare ad alcune pedine importanti. Alle assenze di Godin e Caceres, che erano già nell’aria da giorni, si aggiunge il mancato recupero di Nahitan Nandez. Un ko pesante per Mazzari, che perde uno degli uomini chiave della squadra. Fuori dalla lista di convocati anche l’ex giallorosso Kevin Strootman, vittima di un affaticamento, e Sebastian Walukiewicz. Per sopperire a queste assenze, Mazzarri ha deciso di convocare i giovani della Primavera Adam Obert e Isaias Delpupo. Ecco la lista completa dei convocati diramata oggi dal Cagliari:

Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Cragno, Deiola, Delpupo, Farias, Grassi, Joao Pedro, Keita Balde, Lykogiannis, Marin, Obert, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa.