Calciomercato Roma, rapporto burrascoso | Assedio per il colpo a zero

Calciomercato Roma, praticamente Tiago Pinto è tagliato fuori dalla corsa al centrocampista. Ci sono tutte le big europee

C’è un centrocampista che va in scadenza di contratto e che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto. Addirittura, secondo la Gazzetta dello Sport, si parla di un rapporto ormai burrascoso. E che porterà a una separazione alla fine della stagione.

Il Bayern Monaco e Tolisso si saluteranno presto. Forse anche a gennaio, anche se la sensazione è che il centrocampista aspetterà giugno per poi decidere la sua prossima destinazione. Anche perché, essendo libero da vincoli, ha tutta la possibilità di mettere nero su bianco davanti all’offerta economicamente più vantaggiosa. Si è parlato, nelle scorse settimane, anche di un possibile interessamento della Roma. Ma secondo il quotidiano rosa, al momento, non ci sono davvero possibilità che Tolisso possa firmare per i giallorossi.

Calciomercato Roma, Pinto tagliato fuori

Secondo la Gazzetta infatti, su Tolisso, 27 anni, campione del Mondo con la Francia, ci sarebbero oltre che la Juventus e l’Inter in Italia, anche il solito Psg, l’Atletico Madrid, e il Tottenham di Fabio Paratici. Cinque club che potrebbero mettere sul piatto un ingaggio decisamente importante per il centrocampista e che taglierebbero fuori in tutti i modi una possibile offerta della Roma.

Ovviamente poco male: sì, perché, qualora gli Spurs riuscissero nel colpaccio, libererebbero senza dubbio Ndombele, anche lui nel mirino di Pinto e di Mourinho che dovrebbero vedersela, in questo caso, con il Siviglia per poter riuscire nell’affare. E sicuramente il club spagnolo, guidato sul mercato da Monchi, fa molta meno paura delle altre big europee che si potrebbero muovere per Tolisso. Che rimane comunque un obiettivo, questo c’è da dirlo, ma che diventa quasi impossibile da raggiungere.