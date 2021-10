Calciomercato Roma, vuole partire a gennaio | Sgarbo Monchi

Calciomercato Roma, possibile sgarbo di Monchi che è piombato con forza sul mediano, pallino dello Special One, che vuole cambiare aria

Uno dei pallini di Josè Mouirnho, che lo ha chiesto a Tiago Pinto, e visto anche il muso lungo del calciatore, che non gioca, potrebbe essere un obiettivo sensibile.

Ma c’è Monchi, direttore sportivo del Siviglia, che potrebbe mettersi in mezzo a una possibile trattativa che il general manager giallorosso potrebbe impostare nei prossimi mesi. Sì, perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul centrocampista francese del Tottenham, Ndombele, sarebbe appunto piombato forte la squadra andalusa gestita dall’ex giallorosso.

Calciomercato Roma, Monchi pronto allo sgarbo

Secondo il quotidiano rosa, Mourinho avrebbe pensato di approfittare della situazione nella quale si trova adesso il centrocampista (solamente cinque presenze in Premier League e una in Conference League) per cercare di strapparlo agli Spurs. Ovviamente il prezzo non è in saldo: Ndombele con la squadra londinese di Paratici ha un contratto fino al 2025 e la sua valutazione, secondo transfermarket è di almeno 40 milioni di euro. Certo, il 24enne, giocando con poca regolarità, potrebbe anche essere ceduto a qualcosa in meno. Ma rimane comunque un investimento importante che Pinto non può permettersi senza piazzare almeno un paio di elementi che al momento sono in uscita dalla Roma.

In questo quadro, comunque, c’è sempre da tenere d’occhio, come detto, la situazione relativa al Siviglia, che lì in mezzo al campo ha bisogno di innesti. Nei giorni scorsi si è anche parlato di un possibile interessamento per Villar, ma le cose sembrano girare in maniera diversa. Fatto sta, comunque, che Monchi è sulle tracce di Ndombele. Un affare che Mourinho sperava di portare a termine, ma che si fa sicuramente difficile.