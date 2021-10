Calciomercato Roma, “assist” Kessie | Svolta per gennaio

Calciomercato Roma, “assist” di Kessie a Tiago Pinto. Svolta possibile a gennaio. Si parla anche di un’offerta di 10 milioni di euro

Alle prese con il rinnovo (che non dovrebbe esserci) di Kessie, il Milan è alla ricerca anche di qualche elemento che potrebbe andare a sostituire l’ivoriano. Dalle parti di Milanello si fa sempre più largo l’ipotesi di una possibile partenza a gennaio del centrocampista per non perderlo a parametro zero. E Maldini guarda in casa Roma.

La notizia è riportata dal portale spagnolo todofichajes.net, che spiega che il direttore dell’area tecnica rossonera potrebbe decidere di giocarsi le sue fiche su Diawara, uno dei calciatori che Mourinho ha messo alla porta (nemmeno convocato per la gara di stasera a Cagliari) e che Tiago Pinto spera di piazzare già a gennaio. Per poi prendere qualche elemento che sicuramente è più congeniale all’idea di calcio che ha lo Special One. E’ evidente che Diawara non rientri in questa situazione.

Calciomercato Roma, il Milan su Diawara

La svolta, inoltre, potrebbe già arrivare a gennaio. Con un’offerta che si dovrebbe aggirare – sempre secondo gli spagnoli – attorno ai 10 milioni di euro. Diawara ha un contratto con la Roma fino al 2024, quindi la possibile richiesta giallorossa è plausibile sia per le potenzialità del calciatore e anche per la durata del suo accordo con la società dei Friedkin.

Sarebbe una vera e propria manna dal cielo riuscire a piazzare Diawara nei prossimi mesi. Pinto avrebbe in mano sicuramente un tesoretto da poter investire per riuscire ad arrivare ai reali obiettivi giallorossi: Zakaria in primis – situazione che è sempre calda – e poi magari un esterno di difesa (o un centrale) che possa dare a Mourinho la possibilità di fare delle scelte sulla formazione da mandare in campo.