Calciomercato, bomba Insigne | La decisione della Roma

Calciomercato Roma, “rebus” Insigne: la posizione dei giallorossi a riguardo è chiara. Ecco maggiori ragguagli.

A monopolizzare questo scorcio di stagione, oltre ai risultati sul campo, ci pensano anche le voci di mercato inerenti le possibili destinazioni dei molti calciatori il cui contratto scade la prossima estate.

Tra questi, impossibile non menzionare Lorenzo Insigne, che non ha ancora raggiunto un accordo con il Napoli, e che è al centro di molti rumours: le ultime indiscrezioni lo hanno accostato anche alla Roma, ed è doveroso a tal proposito provare a fare chiarezza. I giallorossi, infatti, potrebbero ritornare a puntellare il reparto offensivo, a maggior ragione se alla fine dovesse essere ceduto Borja Mayoral, le cui chances di riscatto sono sempre più risicate. Con Azmoun che è entrato nel mirino di molti top club in giro per l’Europa, era stata caldeggiata, dunque, la pista Insigne per i giallorossi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio Villar | Scambio in Serie A: Mou accontentato

Calciomercato Roma, intrigo Insigne: ecco la verità

Come rivelato da “La Gazzetta dello Sport“, sebbene a Mou non dispiaccia affatto poter contare su innesti d’esperienza in attacco, da Trigoria sono trapelate secche smentite e riguardo, dal momento che non c’è nessuna intenzione di offrire cifre monstre ad un calciatore che il prossimo giugno compirà 31 anni. Ragion per cui, sembra alquanto improbabile che la Roma decida di svenarsi per l’attuale attaccante del Napoli, la cui priorità è comunque quella di rinnovare con la squadra del quale, tra l’altro, è anche il capitano.