Calciomercato Roma, addio Villar | Scambio in Serie A: Mou accontentato

Calciomercato Roma, bomba Villar: lo scambio in Serie A che accontenta tutti. Le ultime sulle manovre dei giallorossi.

Il mercato della Roma, a gennaio, sarà volto al conseguimento di due obiettivi concomitanti e convergenti: Tiago Pinto, infatti, sarà chiamato non solo ad accontentare le richieste in entrata di Mou, al quale farebbero più che comodo un nuovo centrocampista ed un innesto sulla corsia destra, ma anche a cedere quegli esuberi che le scelte tecniche dello Special One hanno contribuito a rendere tali.

Sul banco degli “epurati”, impossibile nasconderlo, è finito Gonzalo Villar, il cui addio si sarebbe potuto materializzare già in estate, con il murciano che però ha deciso di rifiutare tutte le offerte ricevute. Sebbene abbia giurato amore alla Roma, la sensazione è che i giallorossi possano essere ingolositi all’idea di inserire l’ex Elche almeno come pedina di scambio in qualche affare, se non dovesse concretizzarsi un suo addio a titolo definitivo, soluzione che inevitabilmente sarebbe la più congeniale per le casse capitoline, ma che ora come ora pare essere la più complicata.

Calciomercato Roma, scambio Villar-Bereszynski: ecco l’ultima idea

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de “Il Romanista“, potrebbe essere tutt’altro che forviante, ad esempio, pensare che riescano a crearsi i presupposti giusti per intavolare uno scambio tra Villar e la Samp, per arrivare al cartellino di Bereszynski, laterale destro polacco classe ’92, legato ai blucerchiati da un contratto fino al 2023. Il terzino fa gola anche ad altri club di Serie A, con l’Inter che nelle ultime ore avrebbe avviato dei sondaggi esplorativi, per consegnare ad Inzaghi un’alternativa d’esperienza e dalla grande poliedricità tattica. Caratteristiche che giustificherebbero un eventuale investimento della Roma, con Mou che, avendo messo alla porta Reynolds, vuole un terzino pronto, in grado di interpretare in maniera “positiva” entrambe le fasi di gioco.