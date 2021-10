Calciomercato Roma, epurato da Mou | Messaggio al “veleno” dell’agente

Calciomercato Roma, le parole dell’agente del calciatore giallorosso non possono passare inosservate: ecco la “stilettata”.

Attesa alla prova del nove contro il Napoli, dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro la Juventus e il Bodo Glimt, la Roma ha risposto presente, giocandosela per larghi tratti della gara alla pari con la capolista.

La gestione dello Special One, però, non è piaciuta a tutti: nello specifico, il fatto che il tecnico lusitano mandi continuamente messaggi alla società, chiedendone un intervento sul mercato a stretto giro di posta per puntellare la rosa, e non abbia convocato alcuni dei calciatori considerati responsabili della debacle norvegese, non può passare inosservato, alimentando dibattiti e polemiche. Si inserisce in questo filone, ad esempio, l’annuncio esternato dall’agente di Diawara, Daniele Piraino, che, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha manifestato tutto il suo dissenso circa le scelte di Mou, che in questo scorcio di stagione ha utilizzato con il contagocce l’ex Bologna e Napoli, considerandolo poco funzionale ai suoi diktat tecnico tattici.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta in Serie A | Assalto a zero

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Diawara

Ecco le parole di Piraino: “Non riesco a comprendere il messaggio: quale colpa deve espiare (Diawara, ndr)? E per quale motivo? Per una giocata infelice? O si tratta di una sollecitazione in vista del mercato? Se si trattasse di questo, e non di una scelta tecnica, credo che Mourinho stia creando una situazione di disagio, netto ed immediato, che coinvolge tutte le parte in causa, visto che non lo starebbe arrecando solo a Diawara. Si tratta di una situazione inspiegabile, ma Amadou è un professionista eccezionale.”