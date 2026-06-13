Juve, Napoli e Roma: è finita, accordo e firma a Torino

Partenopei e capitolini a bocca asciutta, tutte le cifre dell’intesa lampo

Niente da fare per Napoli e Roma, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Impegnati sia in entrata che in uscita, i due club hanno rivoluzionato il proprio assetto, chi con il cambio d’allenatore (Allegri al posto di Conte), chi con un nuovo direttore sportivo (D’Amico al posto di Massara).

A caccia di rinforzi soprattutto in attacco e sulle fasce, partenopei e giallorossi restano molto attivi anche sul fronte rinnovi e sul mercato dei giovani, entrando spesso in rotta di collisione per obiettivi condivisi.

Questa volta, tuttavia, sia Manna che D’Amico sono destinati a uscire sconfitti. Secondo il Secolo XIX, infatti, i giochi sono ormai chiusi per Juventus, Napoli e Roma, visto l’accordo praticamente totale per il trasferimento al Torino di Diego Mascardi.

Il club granata è pronto a versare 1,6 milioni di euro più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita a favore dello Spezia per accaparrarsi il portiere diciannovenne. Per la fumata bianca definitiva mancherebbero solamente gli ultimi passaggi formali, da convalidare con il futuro direttore sportivo dei liguri.