Calciomercato Roma, svolta in Serie A | Assalto a zero

Calciomercato Roma, il ribaltone è servito: colpo a gennaio e svolta in Serie A. Le ultime sul possibile affare a zero.

Non sarà una priorità per gennaio, ma potrebbe diventarlo qualora il malessere di Borja Mayoral dovesse palesarsi in maniera ancora più tangibile nel corso delle prossime settimana, salvo sfociare in un addio a gennaio che, benché poco probabile, non è da escludere a priori.

Ci stiamo riferendo, chiaramente, al reparto offensivo della Roma, la cui situazione è strettamente correlata al futuro dell’attaccante di proprietà del Real Madrid. Non è un caso, ad esempio, che i giallorossi non abbiano mollato la presa su Azmoun, con il “Messi iraniano” già accostato ai capitolini in estate, prima che Pinto decidesse di concentrare i suoi sforzi per l’acquisto di Shomurodov. A distanza di pochi mesi, qualcosa è cambiato, con l’attaccante dello Zenit, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, che sarebbe finito nel mirino del Lione, ma non solo.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Azmoun: le ultime

Nelle ultime settimane, tra le altre, è stato accostato alla Juventus, ma il futuro di Azmoun è ancora un rebus: secondo quanto riportato da Interlive.it, anche l’Inter potrebbe farci un pensierino, alla luce del sempre più scontato addio di Alexis Sanchez. Per quanto riguarda l’aspetto costi-benefici, quello dell’attuale attaccante dello Zenit è un profilo che si inserirebbe piuttosto bene nello scacchiere tattico nerazzurro, anche se la concorrenza è agguerrita e non si esclude una guerra senza esclusione di colpi.